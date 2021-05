Michele Zagaria, storia vera Sotto Copertura/ Il boss tradito dalle donne

Storia vera Sotto Copertura: la cattura di Michele Zagaria

Michele Zagaria, uno dei boss più pericolosi della camorra, è stato arrestato nel 2011 dopo 17 anni di latitanza. Fondamentale nella sua cattura è stata la collaborazione di una donna con le forze dell’ordine. Nella criminalità organizzata, le donne, in alcuni casi, giocano un ruolo fondamentale ed è ciò che è accaduto con Anna Aversano, sposata con Generoso Restina che si è poi pentito. Come scriveva Il Mattino nel 2017, in occasione della messa in onda della fiction Sotto copertura che la Rai ha riproposto in queste settimane e che si concluderà questa sera con l’ultima puntata, a giocare un ruolo determinante nella carruta del boss Michele Zagaria fu proprio Anna Aversano che cominciò a collaborare con tre poliziotti. Zagaria non si sarebbe mai fidato totalmente di Anna Aversano al punto da aver affidato ad un’altra donna il compito di seguirla per capire i suoi spostamenti.

I retroscena sulla cattura di Michele Zagaria

«Michele non si fidava di me», raccontò Anna Aversano alle forze dell’ordine quando decise di collaborare con la giustizia nell’operazione che portò all’arresto del boss nel 2011. Dopo la cattura di Zagaria, la Aversano, come si legge su Il Mattino, raccontò i retroscena dell’operazione. «Fui avvicinata da tre poliziotti della Mobile di Napoli, tra loro c’era Oscar Vesevo, che si faceva chiamare Paolo. Raccontai loro che avevo ospitato il boss in via Colombo a Casapesenna. Mi dissero che se li aiutavo a prenderlo mi avrebbero dato 50mila euro. Indirizzai subito gli agenti sugli Inquieto in quanto sapevo che il boss aveva stima di loro. Sospettavano che lo nascondessero perché Rosaria Massa, moglie di Inquieto, mi seguiva ogni volta che uscivo a fare la spesa e immaginai che aveva preso il mio posto nella custodia di Zagaria», aggiunse ancora la Aversano che, con le sue parole, aiutò le forze dell’ordine nell’operazione.

