Michelle Hunziker confessione choc: “Subìto bullismo, mi aspettavano per menarmi”/ “Ho imparato a difendermi”

Michelle Hunziker choc: “Subìto bullismo da bambina, un ragazzo mi aspettava per menarmi”

Si è abituati a vederla sempre sorridente e con la battuta pronta, ma nel passato di Michelle Hunziker non sono mancati bullismo e discriminazione. A rivelarlo è intervenuta lei stessa in una lunga intervista concessa al magazine Chi ed in edicola da questa mattina. La conduttrice di Io Canto Family si è lasciata andare alle confessioni. Ha rivelato che da bambina, quando dal Canton Ticino si è trasferita nella Svizzera tedesca ha avuto non pochi problemi, soprattutto perché parlava male la lingua: “All’inizio mi bullizzavano, l’ho imparata in cortile, a furia di essere menata, perché i bambini sanno essere tremendi”.

Michelle Hunziker, chi è il nuovo fidanzato?/ La conduttrice ‘beccata’: “A cena con un aitante uomo…”

Il racconto choc di Michelle Hunziker prosegue poi alcuni singoli episodi che le hanno lasciato un segno indelebile e cicatrici: “Quando ero piccola c’era un ragazzo che per due anni mi ha aspettato nascosto in un cespuglio per menarmi. E ho imparato a difendermi”. E poi anche ha aggiunto: “Il bullismo c’è sempre stato, così come la discriminazione. Faceva parte della vita”. La conduttrice Mediaset ha imparato a difendersi da sola perché la madre, Ineke Hunziker non è mai intervenuta per difenderla.

Michelle Hunziker rompe il silenzio: "Nuovo fidanzato? Sono single"/ "Ammetto che per adesso..."

Michelle Hunziker e il bullismo: “Mia madre non è mai intervenuta per difendermi”

Durante l’intervista al magazine, la conduttrice ha poi aggiunto che la madre o altri adulti non sono mai intervenuti in sua aiuto: “Mia mamma non è mai intervenuta, perchè ci veniva insegnato che così saremmo diventati più forti. I figli devono camminare da soli, vedere dolori e sconfitte, non possiamo proteggerli troppo nella vita altrimenti da grandi non sapranno risolvere i problemi”.

Spazio ha avuto anche una domanda sull’amore, dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Nonostante i gossip e i rumor lei si dichiara single: “Per adesso sto bene così, poi vedremo. Chissà se mi toccherà ancora” Tuttavia nella sua vita non mancano gli affetti: “Cerco di proteggere le persone che amo e cerco di essere grata per quello che ho: tre figlie meravigliose e un nipotino che è ‘da mangiare’, amiche splendide e amici fantastici.”

Michelle Hunziker: “I figli devono camminare da soli”/ “Da piccola fui bullizzata e menata, mia mamma...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA