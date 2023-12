Michelle Hunziker si “schiera” con Ilary Blasi con un gesto sui social/ “Molti che giudicano…”

Ilary Blasi a Verissimo per chiarire ulteriormente i temi trattati nel docufilm “Unica”

Lo spazio che viene dedicato a Verissimo a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo è spesso colto per argomentare su temi delicati, toccanti; affrontati con cautela da Silvia Toffanin sempre empatica e mai incalzante. Nella puntata di domenica è stata la volta di Ilary Blasi, tornata al centro dell’interesse mediatico per la pubblicazione del docufilm “Unica”, un progetto volto a raccontare la propria verità nel merito della separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi è intervenuta a Verissimo sia per chiarire ulteriormente i punti toccati nel docufilm “Unica” ma anche per avvalorare la sua decisione di raccontarsi con l’ausilio di una cinepresa. In particolare – come riporta Today – la conduttrice ha argomentato sul tema della gelosia di Francesco Totti, dimostrandosi contraria a chi ha chiamato in causa il concetto di patriarcato. “E’ sempre stato geloso ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato… Era una via di fuga più facile, ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”.

L’intervento di Ilary Blasi a Verissimo da Silvia Toffanin non ha attirato unicamente l’interesse dei telespettatori. Come racconta il portale, la conduttrice ha trovato pieno appoggio rispetto alle sue argomentazioni anche da parte di una sua grande amica oltre che collega: Michelle Hunziker. Quest’ultima ha dato manforte tramite i social pubblicando due stories decisamente eloquenti.

“Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ di ordine nel caos mentale di molti che giudicano senza cognizione di causa. Ti voglio bene!”. Queste le parole di Michelle Hunziker in favore Ilary Blasi, volte a sottolineare come la collega sia riuscita ancora una volta a fare chiarezza rispetto alle invenzioni mediatiche e al chiacchiericcio che troppo spesso confonde la realtà dei fatti dei diretti interessati. La conduttrice – come riporta Today – ha poi pubblicato un’altra foto con una didascalia che sposta l’attenzione dai temi del momento e riguarda strettamente la sua amicizia con Ilary Blasi: “Ora però è tempo di una girls night!”.

