Mida dopo Amici 2024: “Percorso molto impegnativo”/ “Sanremo? Mi piacerebbe farlo al momento giusto…”

Mida racconta l’esperienza ad Amici 2024: “Andato tutto come speravo“

Reduce dall’esperienza ad Amici 2024, Mida ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha ripercorso la sua avventura nel talent show di Maria De Filippi, tra rivelazioni e sogni per il futuro. Il giovane cantante originario del Venezuela è arrivato sino alla puntata finale del Serale ma, pur non vincendo, si dice contento e soddisfatto del suo percorso e di aver assaporato così tanta musica in questo periodo. “Ho sempre voluto diventare qualcuno – racconta – anche se solo a 12 anni ho capito che quello che volevo fare era la musica“.

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2022 si sono spalancate per lui le porte di Amici 2024, che gli hanno permesso di crescere artisticamente: “Un percorso molto impegnativo, di alti e di bassi. A un certo punto avevo paura di dire la cosa sbagliata, ma fortunatamente è andato tutto come speravo“. Mida ammette di aver sentito spesso il peso dell’aspettativa, “anche se fortunatamente con il tempo me ne sono liberato“. In particolare, è successo “quando ho scelto di non essere più trattenuto e di aprirmi completamente per imparare, per dare il meglio di me e per far conoscere agli altri la mia musica“.

Mida, da Amici 2024 al sogno Sanremo ma “con la canzone giusta“

Il percorso di Mida ad Amici 2024 si è concluso con un gran finale e, sebbene la vittoria sia finita nelle mani della collega Sarah Toscano, per lui il talent si è rivelato comunque un successo. Tra i tanti momenti di gioia, però, il cantante ammette di aver vissuto anche qualche momento difficile soprattutto verso la fine del programma: “Ci tenevo tanto a concludere il bel percorso che avevo fatto nella maniera più opportuna, anche perché arrivare fino a quel momento è stato un po’ stressante“.

Ora Mida sogna in grande e per il suo futuro spera di poter regalare ancora tante emozioni al suo pubblico e di calcare i palchi più prestigiosi, uno su tutti quello del Festival di Sanremo: “Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro“.











