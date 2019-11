Mietta, Daniela Miglietta/ Verso i 50 anni “Io Peter Pan tutta la vita” (Verissimo)

La cantante tarantina Mietta, celebre per aver duettato con Amedeo Minghi la popolare “Vattene amore”, sarà oggi ospite della trasmissione Verissimo. Un’ospitata importante che giunge alla vigilia di un compleanno importante: il prossimo 12 novembre, infatti, spegnerà le sue prime 50 candeline. La sua ultima esperienza televisiva è stata di recente in occasione della trasmissione di Canale 5, All Togheter Now, durante la quale ha indossato i panni di giudice, mentre nei mesi scorsi è tornata anche scena musicale con il nuovo singolo dal titolo “Milano è dove mi sono persa”, che ha segnato sopratutto il suo ritorno alla musica pop al punto da averle permesso di essere tra le protagoniste della passata estate. Tra le caratteristiche più spiccate dell’artista Daniela Miglietta c’è indubbiamente la voglia di volersi mettere costantemente in gioco. Lo ha dimostrato anche con il suo ultimo singolo estivo, come spiegato in una intervista al portale All Music Italia: “Trovo che questo brano sia un brano che in qualche modo non credevo di poterlo sostenere e vivere in questa maniera perchè è un pezzo molto stralunato”, ha commentato.

MIETTA, DANIELA MIGLIETTA: IL RITORNO SULLA SCENA POP

Mietta è cresciuta e si lascia alle spalle una carriera di oltre 30 anni di grandi successi, sperimentazioni e cambiamenti. “Adesso sono in una fase della mia vita molto solare, molto serena, sempre inquieta perchè sono una inquieta instabile”, ha aggiunto. Daniela ha cambiato spesso “pelle” e genere musicale e ogni volta lo ha fatto non per un bisogno di mutamento ma perchè convinta che la musica non debba avere alcuna barriera, come insegnato dal collega Lorenzo Jovanotti. “Questa cosa deve essere la forza di chiunque faccia musica, non si può pensare di riportare la propria carriera pensando solo al passato ma occorre evolversi”, ha spiegato a All Music Italia, “Io se ho fatto questo mestiere l’ho fatto pensando che si possa essere Peter Pan per tutta la vita”. La musica, dunque, è vissuta da Mietta nella sua totalità assoluta. Nel corso della sua carriera, l’artista si è cimentata anche come scrittrice, una parentesi anche questa molto apprezzata: “E’ una cosa che mi piace molto fare”, ha ammesso la cantante, “Purtroppo si fa difficoltà a pensare si poter fare tante cose ma io lo faccio in punta di piedi”, ha proseguito, manifestando ancora una volta l’assenza totale di presunzione.

