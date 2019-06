Miguel Angel Falasca, morto tecnico Saugella Monza/ Arresto cardiaco: aveva 46 anni

È morto Miguel Angel Falasca, allenatore del Saugella Team Monza, all’età di 46 anni. Il tecnico spagnolo è stato vittima in mattinata di un malore, lasciando moglie e e due figli. Si trovava a Varese con la famiglia quando ha perso la vita. Ed è lutto nel mondo della pallavolo. Il club brianzolo ha dato il triste annuncio con un comunicato: «È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca». Proprio la società ha spiegato che Falasca è morto nella mattinata di oggi «per un arresto cardiaco». Difficile per la sua squadra esprimere il dolore provato in questo momento: «Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo».

MIGUEL ANGEL FALASCA, MORTO TECNICO SAUGELLA MONZA

Miguel Angel Falasca, fratello maggiore del pallavolista Guillermo, aveva giocato da palleggiatore in Italia per Zinella Bologna, 4Torri Ferrara e Modena. Invece con la sua nazionale, guidata da Andrea Anastasi, vinse l’oro europeo di Russia 2007. Falasca unì la sua strada a quella di Vero Volley nel 2016, quando fu nominato allenatore della squadra maschile. Il coach recentemente aveva vinto con il Vero Volley Monza la Challenge Cup. Nella stagione sportiva appena terminata Falasca aveva infatti guidato la squadra femminile monzese alla vittoria della prima coppa europea della sua storia. Inoltre, Monza era arrivata anche fra le prime quattro squadre d’Italia. Al dolore per la sua morte si è unita la Fipav: «Il presidente Pietro Bruno Cattaneo, il Consiglio Federale, il segretario generale Alberto Rabiti e tutta la Pallavolo italiana esprimono il proprio cordoglio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa».

