Miguel Bernardeau è il nuovo Zorro nella serie Amore e vendetta – Zorro, reboot del celebre personaggio creato da Johnston McCulley nel 1919, già protagonista di numerosi film e serie televisive. L’attore spagnolo, conosciuto dal pubblico italiano per il suo ruolo nella popolare serie Netflix Elite, interpreta Don Diego de la Vega in questa nuova versione che debutta questa sera, martedì 7 gennaio, su Canale 5. La serie ha esordito su Prime Video il 19 gennaio 2024 negli Stati Uniti e in America Latina, per poi essere distribuita in Spagna il 25 gennaio 2024. Un anno dopo, arriva finalmente in Italia sulle reti Mediaset, con una programmazione di dieci episodi.

Ma chi è davvero Miguel Bernardeau Duato? Miguel nasce a Valencia, in Spagna, il 12 dicembre 1996. Figlio d’arte, suo padre è un noto produttore cinematografico, mentre sua madre Ana Duato è una celebre attrice spagnola. Fin da giovane, Miguel mostra una grande passione per l’arte e la recitazione, decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare presso il Santa Monica College e l’American Academy of Dramatic Arts. Tornato in Spagna, debutta come attore nel 2016 con un episodio della famosa serie televisiva Cuentame como pasó.

Miguel Bernardeau, chi è l’attore spagnolo: carriera e vita privata

La svolta decisiva per Miguel arriva nel 2018, quando ottiene il ruolo di Guzmán nella serie Netflix Elite. Lo show diventa un fenomeno globale, soprattutto tra i giovani, e regala al giovane una popolarità straordinaria. Dopo aver lasciato lo show nel 2022 per dedicarsi a nuovi progetti, Miguel si unisce al cast della serie internazionale 1899, uscita nello stesso anno. Nel 2024, invece, interpreta il protagonista nel reboot Amore e Vendetta – Zorro.

Per quanto riguarda la vita privata, Miguel ha avuto una relazione di quattro anni con la cantante spagnola Aitana, terminata nel 2022. Secondo indiscrezioni, la rottura sarebbe avvenuta perché Aitana avrebbe iniziato una storia con un altro noto cantante, Sebastian Yatra. Dopo la fine della relazione, si sono diffusi rumor su un possibile flirt tra l’attore e la sua ex collega di Elite, Ester Exposito. I due sarebbero stati avvistati in un locale di Madrid mentre bevevano insieme e si lasciavano andare a gesti affettuosi. Tuttavia, né Miguel né Ester hanno mai confermato la relazione. Attualmente, Ester sembra essere legata all’attrice Nini Velez, mentre Miguel risulta essere single.

