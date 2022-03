Mila Suarez, chi è concorrente a La Pupa e il Secchione Show 2022/ La storia tormentata l’ex Alex Belli

Chi è Mila Suarez?

Alex Belli è l’ex fidanzato di Mila Suarez, una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione Show, che debutta con la prima puntata il 15 marzo su Italia Uno. È stata Barbara D’Urso, per la prima volta al timone del programma, ad annunciare la sua presenza nel reality. Mila, 34enne, ha raggiunto la notorietà durante la partecipazione al Grande Fratello 16 nel 2019 e la sua relazione con l’attore di Centovetrine è stato argomento, a quei tempi, di molti giornali di cronaca rosa. Inevitabile, visti i recenti trascorsi al Grande Fratello Vip di Alex Belli, la battuta dell d’Urso, la quale dopo aver fatto sapere della presenza della modella marocchina nel programma, ha scherzato dicendo: “Se per caso Soleil Sorge dovesse passare un attimo a La Pupa e il Secchione Show, secondo me dovremmo farle fare pace un pochino prima di martedì sera.”

Mila Suarez nata a Casablanca ha vissuto per tanti anni a Parma. È arrivata in Italia proprio per iniziare la sua carriera da modella, ma ben presto si è tuffata nel mondo della televisione. Dei suoi genitori non ci sono molte notizie, essendo Mila una persona molto riservata. Tra lei e Alex Belli fu amore a prima vista. Lui era reduce dalla lunga storia Katarina Raniakova, e su di lei, ai tempi, ha speso parole molto carine durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV: “Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. Volevo godermi un po’ la mia nuova condizione da single e invece è arrivata lei. È stato un fulmine a ciel sereno”. I due sono stati insieme dal 2017 al 2019.

Alex Belli e Mila Suarez, un amore finito all’improvviso

Alex Belli e Mila Suarez sono stati insieme per due anni con una rottura che ha lasciato non poche ferite. Pare che il loro rapporto sia arrivato al capolinea all’improvviso. La stessa modella recentemente, mentre l’attore parmigiano era all’interno della casa più spiata d’Italia, si è sfogata su Instagram: “Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie”.

E ancora: “Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”. Successivamente ha aggiunto: “Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità” Insomma, è chiaro a tutti che i due non sono rimasti in buoni rapporti.



