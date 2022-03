Mila Suarez e Mirko Gancitano a letto insieme/ Pupa e il Secchione, lei “È da tanto…”

E’ trascorsa tranquillamente la prima notte per Mila Suarez e Mirko Gancitano, concorrenti del programma “La pupa e il secchione”. Un breve estratto di quanto accaduto tra i due è stato mandato in onda durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Nel video si nota che c’è una forte complicità tra i due. Ad aiutare è soprattutto la goffa caduta di Mirko mentre infila quelle che hanno tutta l’aria di essere le pantofole della fidanzata Guenda Goria. Mirko aveva promesso alla fidanzata che avrebbe dormito sul divano e invece il giovane si è sdraiato beatamente sul letto. Accanto a lui Mila Suarez. Nella clip che viene mostrata si vede Mirko Gancitano indossare un paio di pantofole.

Qualcuno ha fatto notare sul web come le stesse pantofole siano state indossate da Maria Teresa Ruta nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip: “Sicuramente le pantofoline ideate e regalate dalla Ruta.. (le aveva identiche al Gf5). Mirko si toglie le pantofole e mostra a Mila Suarez un paio alternativo. La Suarez scoppia a ridere. Mila a notare a Mirko che aveva detto che avrebbe dormito sul divano. Mirko ha preferito infatti il letto. Successivamente però Mirko fa notare a Mila che se lei dovesse rimanere nel letto lui traslocherebbe sul divano. Mila dice: “E’ da tanto tempo che non dormo con uomo”. Insomma, la Suarez sembra metterlo in guardia. Per tranquillità, divide le due parti del letto con dei cuscini. Mirko se la ride.

Guenda Goria sulla partecipazione di Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione

L’annuncio della partecipazione di Mirko Gancitano nel programma “La pupa e il secchione” era stato fatto da Barbara D’Urso. La conduttrice aveva rivelato: “A proposito di gelosie e di Mirko devo fare un annuncio molto importante. La busta choc è che Mirko Gancitano è ufficialmente un secchione de la Pupa e il Secchione Show. Starà chiuso per 8 settimane in una villa con le belle pupe. Lui è un ragazzo d’oro, molto studioso, ma avrà delle tentazioni”. In merito a questa partecipazione, non poteva mancare il commento di Guenda Goria, la sua compagna. Il loro amore è solido anche se la distanza potrebbe ostacolarlo. Guenda ha fiducia però in Mirko anche se ammette di essere gelosa.

Guenda Goria ha infatti svelato un curioso retroscena che riguarda Mirko Gancitano: “Sono felice per lui, ovviamente guarderò la trasmissione con molta attenzione. Io sono gelosa, però mi auguro che sarà integerrimo come sempre. Mi fido di lui, anche se un po’ di gelosia c’è ovviamente. Anche perché devo confessare una sua particolare abitudine. Il mio fidanzato a letto per dormire abbraccia chiunque abbia accanto”. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta non ha nascosto che la più grande differenza tra loro è senza ombra di dubbio le famiglie in cui sono cresciuti: “Lui viene dalla tipica famiglia del Mulino Bianco, con un’affettività molto sana…Io vengo da una famiglia meravigliosa, ma senza ombra di dubbio decisamente più complicata…”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Vero.











