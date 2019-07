Milan Calendario Serie A 2019-2020/ Con chi gioca la 1^ giornata di campionato?

Oggi il sorteggio svelerà il calendario del Milan per la prossima stagione di Serie A 2019-2020 e quindi scopriremo quale sarà l’avversario dei rossoneri nella 1^ giornata di campionato, prevista già da tempo per il prossimo 24-25 agosto. Riflettori puntati quindi sui rossoneri di Marco Giampaolo, impazienti di inviare questa avventura nel primo campionato italiano: sarà ovviamente questo il primo obbiettivo del club del Diavolo oltre alla Coppa Italia, vista la rinuncia alle Coppe Uefa. Come è ben noto, la dirigenza del Milan ha concordato l’esclusione del club dalle coppe del continente con la Uefa per risistemare i conti: sarà quindi un anno di pausa dall’Europa che però non deve passare senza obiettivi da seguire e traguardi da raggiungere. Ecco quindi che l’attenzione di Giampaolo sarà tutta rivolta al campionato, con l’obbiettivo già dichiarato di ottenere un piazzamento in classifica tale da tornare in Champions league. L’impresa non sarà facile, considerando che la prossima stagione di Serie A 2019-2020 il cui calendario sarà stilato questa sera dagli studi di Sky, sarà anche la prima della nuova direzione Giampaolo in panca.

CALENDARIO MILAN SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Ecco quindi delineati ancor prima di conoscere quale sarà l’avversario dei rossoneri nella 1^ giornata di campano, gli obbiettivi del Milan per la stagione 2019-2020 di Serie A, il cui calendario verrà oggi completato. Campionato e Coppa Italia, con un occhio quindi anche all’Europa per l’anno che verrà: come prepararsi dunque a cogliere il meglio del prossimo campionato, a cui pure manca poco meno di un mese per il via?. Giampaolo sta quindi facendo il possibile per preparare al meglio i suoi, intensificando allenamenti e spiegando nuovi schemi: pure sul mercato però il club rossonero pare molto attivo. Ecco che i tifosi hanno già accolto il terzino Theo Hernandez (che però si è già infortunato durante il test match con il Bayern Monaco), Bennacer e Krunic dall’Empoli. In casa rossonera invece si è dovuto salutare gli svincolati Zapata, Montolivo, Mauri e Bertolacci, ma questi potrebbero non essere gli unici visto che pare ormai prossimo l’addio di Patrick Cutrone, in direzione Wolverhamptons. In ogni caso sono lavori in corso a Milanello e resta solo da conoscere quale sarà il prossimo avversario nella 1^ giornata di campionato per potersi preparare al meglio. Come si comporrà quindi il calendario del Milan nella stagione 2019-2020 di Serie A?

