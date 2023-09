Milan e Off-White, presentata la nuova capsule collection/ Dalla giacca varsity al completo

Il Milan ha presentato una capsule collection in collaborazione con il prestigioso brand street wear Off White. Tramite comunicato ufficiale la società rossonera ha svelato la seconda partnership con l’azienda di moda, sottolineando che “Le divise uniscono motivi tradizionali del calcio e dello sport in generale, fusi assieme a elementi tipici di Off-White™ e rivisitati alla luce d’influenze culturali e sub-culturali”.

A identificare subito i nuovi indumenti di Milan e Off-White sarà un’etichetta rossa sulla manica sinistra delle giacche: “I temi spaziano da Diversità, Parità di Diritti, Libertà di Parola, Istruzione per Tutti, Tutte le Forme di Amore e Giustizia Sociale”. Fra i capi proposti da questa interessante collaborazione troviamo la field jacket con delle tasche applicate sul petto, ma anche pantaloni abbinati in stile tuta dalla vestibilità rilassata. Spazio anche a capi più eleganti, a cominciare da un abito formale nero che “fa un cenno alle profonde tradizioni del calcio con un tocco innovativo: una classica giacca a doppio petto è abbinata a pantaloni coordinati nello stesso stile”.

MILAN E OFF-WHITE, NUOVA CAPSULE COLLECTION: LA GIACCA CON LA SCRITTA PLAYER

A distinguerla la scritta “Player” sulla parte posteriore della giacca. Bellissima anche la giacca varsity realizzata in pelle e lana, con toppe grafiche ma anche le lettere OW e M sulla parte anteriore della giacca. Presenti anche degli accessori come un trolley in metalli, uno zaino in pelle trapuntata nera, una borsa a mano sempre dello stesso materiale, quindi scarpe da ginnastica grigie e scarpe da donna nere.

Alla campagna di lancio hanno preso parte i calciatori Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Davide Calabria, Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek, che oggi presenzieranno allo stadio San Siro per l'”Imaginary Dinner” assieme a Vogue. La collezione sarà disponibile invece da domani, 22 settembre, ordinabile anche online su www.off—white.com e su www.FarFetch.com, o presso il negozio Off-White™ in via Verri a Milano.

#ACMilan and @OffWht celebrate two years of partnership with the launch of our second Off-Pitch Uniforms collection. Blending sport and style, it's a tribute to individuality and inclusivity. Available from 22 September. Find out more 👉 https://t.co/NiUEgjEe0E AC Milan e… pic.twitter.com/Dfr7pABBkf — AC Milan (@acmilan) September 21, 2023













