Milan Inter, derby di Milano/ Giampaolo: “Pesa ma non è il crocevia. Su Conte…”

Domani, sabato 21 settembre 2019, l’attesissimo Milan Inter: il derby della Madonnina sarà il piatto forte della quarta giornata di Serie A e c’è grande curiosità per una delle sfide più sentite del campionato. I rossoneri hanno raccolto 6 punti nelle prime tre uscite, mentre il Biscione è in vetta alla classifica con un ruolino di tre vittorie in tre gare, ma deve fare i conti con il mezzo passo falso di mercoledì in Champions League contro lo Slavia Praga. Piatek contro Lukaku, Paquetà contro Lautaro Martinez ma soprattutto Marco Giampaolo contro Antonio Conte: i due allenatori sono entrambi alla “prima” Stracittadina e la tensione è alle stelle. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha spiegato che «il clima di derby è lo stesso, coinvolge e trascina: una sensazione di cui parlerò dopo la partita». Giampaolo ha sottolineato che «l’ambizione del Milan è quella di giocare bene e vincere, le vittorie ti aiutano a portare avanti un percorso, il lavoro che facciamo serve per arrivare a questa sintesi».

MILAN INTER, GIAMPAOLO: “DERBY PESA MA NON E’ CROCEVIA”

«E’ una gara molto importante, il derby fa storia a sé: ne ho vissuti diversi a Genova e so cosa significa per il tifoso e per l’ambiente», prosegue Marco Giampaolo alla vigilia di Milan Inter, con l’ex tecnico della Sampdoria che ha poi aggiunto: «Voglio calciatori concentrati ed entusiasti di giocare questa gara, non voglio giocatori nervosi: non bisogna alzare il livello di nervosismo perché si alza da solo. Preferisco avere a disposizione dei giocatori sereni, le tensioni non aiutano a giocare bene». Il Milan non parte favorito ma si trova di fronte un’Inter che ha zoppicato contro lo Slavia Praga: «Rispetto alle gare precedenti ha trovato una squadra che le ha dato più fastidio». «Conte lo conosco bene, non ci siamo mai affrontati ma conosco la sua idea di calcio», afferma Giampaolo sul collega nerazzurro, tenendo a precisare poco dopo: «Quanto pesa Milan Inter? So che pesa, ma non è il crocevia: siamo solo alla quarta giornata di campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA