Si accenderà solo domani sera alle ore 20,45 tra le mura dello stadio San Siro il tanto atteso Derby della Madonnina, valido per la 4^ giornata di Serie A: andiamo quindi subito ad analizzare le probabili formazioni di Milan e Inter. Pur dopo il successo maturato a Verona, Giampaolo affronta questa prima stracittadina con non pochi dubbi e perplessità: il tecnico del Diavolo pare non avere ancora trovato la giusta quadra nel suo spogliatoio e certo ha bisogno di superare ballottaggi e duelli e di mettere in campo una prestazione convincente. Di contro poi ci sarà un’Inter particolarmente arrabbiata: i nerazzurri di Conte hanno fatto faville nella prima parte del campionato di Serie A, ma tornano a San Siro avendo sulle spalle un pesante pareggio ottenuto in settimana contro lo Slavia Praga in Champions league. Entrambi i tecnici dunque domani non potranno fare errori: andiamo allora a vedere quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che non sarà disponibile la classica diretta tv per Milan Inter; la partita di prima serata del sabato è infatti una delle tre trasmesse in diretta streaming video in esclusiva dalla piattaforma DAZN in ogni giornata del campionato di Serie A. Per tutti gli appassionati dunque l’appuntamento con il Derby di Milano sarà solo sulla piattaforma streaming video ad abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Come riferito prima, non sono pochi i dubbi e i ballottaggi che si affollano in casa di Mister Giampaolo, specie in attacco: per le probabili formazioni di Milan Inter meglio tornare all’attacco con due punte o riprovare lo schieramento ad albero di Natale?. Tenuto contro anche dell’importanza dello stesso match, ci sentiamo di schierare i rossoneri seguendo il 4-3-2-1, che proprio in attacco dovrebbe vedere Suso, Piatek e Paquetà dal primo minuto, con Ante Rebic, prima alternativa al polacco come prima punta. Per la mediana è poi bollente il duello tra Bennacer e Biglia per la maglia da titolare in cabina di regia: al fianco saranno confermati Calhanoglu e Kessie. Va quindi ricordata alla vigilia della 4^ giornata di Serie A anche l’assenza annunciata di Calabria, per squalifica: la difesa quindi vedrà titolare Conti, con i soliti Romagnoli, Musacchio e Rodriguez.

LE SCELTE DI CONTE

Conte sarà invece fedele al 3-5-2 per fissare le probabili formazioni di Milan Inter e pure dovrà risolvere alcuni ballottaggi interessanti. Il primo si accende in attacco, per la maglia al fianco di Lukaku e per cui si candidano Lautaro Martinez, Sanchez e Politano. In mediana poi dubitiamo di vedere tra i titolari Candreva, ancora non al top della condizione: i nerazzurri dovrebbero poi puntare sul trittico Vecino-Brozovic-Sensi al centro e al duo D’Ambrosio-Asamoah ai lati, anche se dalla panchina rimangono come ottime alternative Barella e Lazaro. Maglie poi già consegnate anche nella difesa della squadra nerazzurra: Conte infatti si affiderà a Godin, Skriniar e De Vrij, posti ovviamente davanti a Samir Handanovic.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-2-1): 99 G Donnarumma; 68 R Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 12 Conti; 10 Calhanoglu, 4 Bennacer, 79 Kessie; 8 Suso, 39 Paquetà; 9 Piatek All. Giampaolo

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 47 Skriniar; 33 D’Ambrosio, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 18 Asamoah; 9 Lukaku, 10 L. Martinez. All. Conte.



