Milan, nuova quarta maglia in collaborazione con Nemen/ Foto: un “graffio” sul petto

NUOVA QUARTA MAGLIA MILAN: DESIGN ACCATTIVANTE!

Il Milan indosserà oggi la sua nuova quarta maglia per la stagione 2021-2022. Si tratta di una divisa che ha fatto gran parlare di se in questi ultimi giorni, da quando sono iniziate a circolare le indiscrezioni in rete sulla stessa, complice il suo design decisamente accattivante e tutt’altro che da purista. La maglia, del resto, è completamente di colore bianco, ma con un effetto strappo nella zona del petto mostra la classica divisa rossonera con tanto di sponsor Emiretas Fly Better, quindi il marchio Puma e il simbolo del Milan.

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: Giroud sarà titolare? (Serie A)

Una sorta di graffio gigantesco che mostra cosa pulsa sotto la casacca, appunto, la maglia del Milan. I giocatori di coach Pioli la indosseranno come detto sopra questa sera, lunedì, in vista della sfida in programma a San Siro a partire dalle ore 20:45, contro il Bologna di Sinisa Mihalovic. Le rossonere, invece, hanno invece anticipato l’esordio nella giornata di ieri, in occasione della gara contro l’Empoli in Toscana in programma alle ore 14:30.

Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv: Kessiè trequartista? (Serie A)

QUARTA MAGLIA MILAN: IL COMMENTO DI CASPER STYLSVIG

La quarta maglia del Milan viene da una collaborazione fra lo sponsor tecnico Puma e Nemen, brand fashion, e rientra in una collezione che comprende non soltanto il kit da gara ma anche altri capi d’abbigliamento decisamente all’avanguardia sia a livello di finiture quanto di materiali utilizzati, con l’obiettivo di ridurre peso e attrito.

“AC Milan è orgoglioso di essere una società di calcio in grado di combinare con successo una storia prestigiosa con una natura veramente innovativa. La collaborazione con il nostro partner Puma e Nemen ci dà l’opportunità di fondere tradizione e innovazione, portando la nostra natura elegante e contemporanea sul campo da calcio”, sono le parole di Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer. La capsule collection AC Milan x Nemen, che comprende anche la sopracitata quarta maglia, sarà disponibile a partire proprio da oggi, lunedì 4 aprile su Puma.com, nei Puma Store, negli AC Milan official store, al sito store.milan.com e presso selezionati retailer.

DIRETTA/ Juventus Milan Primavera (risultato finale 4-1): trionfo bianconero!

FOTO QUARTA MAGLIA DEL MILAN

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Biasin (@fabriziobiasin)













© RIPRODUZIONE RISERVATA