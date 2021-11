Milan si qualifica agli ottavi Champions League se/ Vincere per evitare eliminazione

MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… CHAMPIONS LEAGUE: NEL MIRINO I 3 PUNTI!

Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se… purtroppo il discorso è ancora prematuro per i rossoneri e anzi rischia di non potersi nemmeno porre, perché oggi il Milan di Stefano Pioli non può in alcun caso qualificarsi e deve pensare solamente ad evitare l’eliminazione, che potrebbe diventare matematica già con la partita di oggi. È la dura realtà figlia di una classifica che parla di un solo punto all’attivo dopo le prime quattro giornate del girone B, cioè il pareggio casalingo contro il Porto nello scorso turno, arrivato dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate.

Il cammino del ritorno del Milan in Champions League dopo troppi anni di assenza è stato tutto in salita, anche per un po’ di sfortuna ed episodi discutibili, soprattutto nella beffarda sconfitta casalinga contro l’Atletico Madrid a fine settembre. Oggi sarà la volta del ritorno al Wanda Metropolitano, la conseguenza di questa situazione è che il Milan deve vincere per raddrizzare la situazione, il pareggio infatti sarebbe inutile perché il verdetto di eliminazione con una giornata d’anticipo arriverebbe anche in caso di segno X, oltre che ovviamente in caso di sconfitta, perché rimanere a -3 dall’Atletico Madrid (ed eventualmente dal Porto) non basterebbe perché lo scontro diretto è sfavorevole con entrambe.

MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… CHAMPIONS LEAGUE: IN BILICO ANCHE IL TERZO POSTO

Parlando di scenari possibili già questa sera, dobbiamo sottolineare che in caso di pareggio o sconfitta il Milan sarebbe eliminato già oggi non solo dalla Champions League ma pure dalla possibilità di passare in Europa League con il terzo posto alla fine del girone, appunto perché sarebbe certo di rimanere dietro sia all’Atletico Madrid sia al Porto e di conseguenza sarebbe condannato al quarto e ultimo posto, rendendo tristemente inutile la partita del 7 dicembre a San Siro contro il Liverpool, che sarebbe ridotta al rango di “amichevole di lusso”.

Per parlare allora di un Milan che si può qualificare agli ottavi di Champions League, ecco che l’unica ipotesi possibile per continuare a sperare è la vittoria. Volendo però cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, ecco che in caso di colpaccio al Wanda Metropolitano il Milan aggancerebbe l’Atletico Madrid e magari potrebbe anche portarsi a un solo punto dal Porto (questo dipenderà dal risultato ad Anfield). Non sarà affatto facile riuscire a vincere, ma in quel caso tutto si potrebbe riaprire in modo clamoroso e allora Milan Liverpool diventerebbe davvero una partita fondamentale.



