MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: SCENARIO OTTIMO

Se il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League lo scopriremo insieme tra qualche ora: questa sera i rossoneri giocano l’ultima partita del super girone e sono ospiti di una Dinamo Zagabria che con un po’ di fortuna potrebbe ancora entrare ai playoff, dunque sarà sicuramente una sfida vera ma il Milan arriva da quattro vittorie consecutive, una serie iniziata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, e attualmente si trova già in sesta posizione sapendo dunque di essere padrone del proprio destino, scenario forse poco contemplato soprattutto dopo aver perso due delle prime tre gare.

Un Milan che dunque si qualifica agli ottavi di Champions League in più di una maniera: come detto la trasferta sul campo della Dinamo Zagabria non è abbordabilissima e i rossoneri hanno già sofferto contro squadre di livello anche inferiore ai croati, su tutte chiaramente lo Slovan Bratislava, ma Sergio Conceiçao sembra comunque aver dato una svolta a una squadra che adesso ha la grande occasione di saltare i playoff di Champions League, evitare il rischio di una precoce eliminazione e soprattutto giocare due partite in meno nella competizione, cosa che con un calendario così fitto può certamente essere molto importante.

PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI IL MILAN DEVE…

Ecco allora che questa sera il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League, ovviamente, vincendo: essendo già nelle prime otto della classifica, chiaramente un successo potrebbe solo migliorare la posizione della squadra di Sergio Conceiçao, sarebbe molto utile anche un pareggio perché, in questo caso, il Milan salirebbe a 16 punti e potrebbe essere scavalcato dall’Atalanta, ma poi almeno due tra le sei a quota 13 dovrebbero vincere e superare la differenza reti rossonera, attualmente +4. Ora, questo può succedere: le principali indiziate, anche per il calendario di stasera, sono Aston Villa e una tra Lille e Feyenoord.

Con la sconfitta, scenario molto simile ma con la differenza reti che sarebbe coinvolta con le squadre a 12 punti: qui attenzione a Borussia Dortmund e naturalmente Bayern Monaco e Real Madrid, ma anche alla Juventus che potrebbe sempre operare lo scherzetto. Diciamo allora così: il Milan per qualificarsi subito agli ottavi di Champions League deve vincere, in caso contrario rischia di dover tendere le orecchie su altri campi e ascoltare notizie poco piacevoli, i rossoneri sanno di dover pensare solo a loro stessi nella serata di Zagabria.