VIDEO DINAMO ZAGABRIA MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Maksimir la Dinamo Zagabria si aggiudica per 2 a 1 la sfida contro il Milan. In avvio di partita i croati tentano di imporsi tramite un atteggiamento offensivo molto deciso evidenziato al 4′ dalla conclusione imprecisa di Baturina.

I lombardi cercano di reagire affacciandosi pure in attacco senza però calciare in porta ma al 19′ Gabbia commette un erroraccio nel controllare il facile passaggio di un compagno e finisce in questo modo con l’inciampare sul pallone così che Baturina non si faccia certo pregare per soffiargli la sfera e lanciarsi a rete siglando il gol del vantaggio della Dinamo. La sfida si complica ancor di più per i rossoneri a partire dal 39′ per colpa dell’espulsione da doppio cartellino giallo rimediata da Musah, protagonista di una leggerezza nello spintonare Stojkovic, ed al 45’+1′ Kulenovic non capitalizza per un soffio.

Nel secondo tempo il gol annullato a Stojkovic per fuorigioco al 50′ illude la squadra di Cannavaro che viene invece raggiunta dal gol del pareggio realizzato da Pulisic al 53′, su assist di Tomori. Nel finale viene annullata una rete per fuorigioco pure a Kulenovic e deve pensarci l’ex juventino Pjaca a siglare il nuovo e definitivo gol del vantaggio per gli scaccati al 60′, su assist di Pierre-Gabriel. Il VAR interviene al 63′ per trasformare un calcio di rigore conquistato da Leao in un fallo in attacco commesso dallo stesso portoghese ed Okafor calcia incredibilmente a lato da posizione molto più che favorevole all’88’.

VIDEO DINAMO ZAGABRIA MILAN: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS