Diretta Dinamo Zagabria Milan (risultato 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Croazia la partita tra Dinamo Zagabria e Milan è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa cercano di rendersi pericolosi con un tiro largo provato da Baturina verso il 4′. Ecco anche le panchine ufficiali: DINAMO ZAGABRIA – A disp.: Zagorac, Filipovic, Hoxha, Cordoba, Mbuku, Ristovski, Rog, Mikic, Cutuk, Pavic, Spikic, Jakirovic. Allenatore: Fabio Cannavaro. MILAN – A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda. Allenatore: Sergio Conceicao. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Salisburgo Atletico Madrid (risultato 0-2) video streaming tv: uno-due subito (29 gennaio 2025)

Diretta Dinamo Zagabria Milan in streaming video, come seguirla

Per seguire la diretta Dinamo Zagabria Milan che avrà luogo allo Stadio Maksimir i tifosi e gli appassionati dovranno essere in possesso di Sky Sport, dovranno poi sintonizzarsi a uno tra i canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253), o collegarsi allo streaming video di SkyGo o NowTv.

Diretta/ Barcellona Atalanta (risultato 0-0) video streaming tv: salva Szczesny! (29 gennaio 2025)

Formazioni ufficiali, via!

Eccoci alla diretta Dinamo Zagabria Milan, possiamo dire che i croati siano una delle sorprese di questo super girone di Champions League perché sono stati capaci di vincere due partite fuori casa battendo Salisburgo e Slovan Bratislava, certo si tratta di avversarie non troppo probanti ma non era scontato che la Dinamo Zagabria facesse risultato pieno, tra gli highlights sono poi da segnare i pareggi contro Monaco e Celtic ma spicca purtroppo anche il 2-9 incassato all’esordio dal Bayern, partita che però ha consentito alla squadra croata di fare quadrato e ottenere 8 punti, che comunque non sono sufficienti per proseguire la corsa. Il Milan invece sogna gli ottavi anche grazie al cambio di passo: sapevamo che il calendario sarebbe stato abbordabile nella sua seconda metà, merito comunque dei rossoneri aver vinto cinque partite consecutive dopo due sconfitte.

Diretta/ Girona Arsenal (risultato 0-0) streaming video tv: gol annullato a Calafiori! (29 gennaio 2025)

Questo, anche perché il blitz del Santiago Bernabeu è quello che rischia davvero di fare la differenza; adesso andiamo a leggere le formazioni ufficiali perché ci siamo, la diretta Dinamo Zagabria Milan comincia! DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmae; Pierre-Gabriel, Ademi, Baturina, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. Allenatore: Fabio Cannavaro MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia. S. Pavlovic, T. Hernandez; Musah, Y. Fofana; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceiçao (agg. di Claudio Franceschini)

Dinamo Zagabria Milan, la situazione delle due squadre

La diretta Dinamo Zagabria Milan andrà in scena alle ore 21.00 e sarà valida per l’8° e ultima giornata della fase girone della nuova Champions League, vedrà scontrarsi due formazioni che si trovano in posizioni lontane di classifica: i padroni di casa hanno 8 punti e sono alla 26° posizione ma a solo 2 distanze dagli ultimi posti validi per gli spareggi, nell’ultima partita hanno perso contro l’Arsenal 3-0. Gli ospiti invece con qualche sorpresa occupano la 6° posizione che gli permetterebbe di evitare il turno intermedio ma la posizione non è già assicurata, nell’ultima uscita hanno vinto 1-0 contro il Girona.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan, quali sono i possibili protagonisti

Per la partita Fabio Cannavaro dovrebbe schierare i suoi secondo un 4-1-4-1 con Nevistic in porta, Ristovski e Pierre-Gabriel esterni bassi con Mmaee e Torrente difensori centrali a completare la linea difensiva, Misic mediano davanti alla difesa, Pjaca e Hoxha sulle fasce, Baturina e Stojkovic in mezzo al campo, Kulenovic unico riferimenti offensivo. Gli ospiti giocheranno con un 4-3-3 scelto da Sérgio Conceição con Maignan tra i pali, difeso da Hernandez, Pavlovic, Gabbia e uno tra Calabria e Walker, Fofana Reijnders e Musah a centrocampo, Leao e Pulisic sulle fasce in aiuto a Morata punta centrale.

Quote Dinamo Zagabria Milan, probabile risultato finale

Nonostante la diretta Dinamo Zagabria Milan veda gli ospiti favoriti, risultato che effettivamente dovrebbe essere quello finale, la vittoria rossonera potrebbe non arrivare così facilmente, infatti la squadre di Conceiçao ha faticato più con le squadre meno blasonate e sulla carta inferiori, come Girona, Club Brugge o Slovan Bratislava, piuttosto che con quelle sulla carta superiori come Real Madrid o Bayer Leverkusen. Per questo e per le difficoltà riscontrate lungo tutta la stagione il Milan con molta probabilità dovrebbe subire almeno un gol da parte della Dinamo Zagabria che comunque giocherà per vincere così da riuscire a raggiungere le prime 24 posizione e quindi gli spareggi per raggiungere gli ottavi di finale.