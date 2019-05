Milan si qualifica in Champions League se/ Serie A, risultati utili contro la Spal

In che modo il Milan si qualifica in Champions League? Non sarà semplice per i rossoneri, che non sono padroni del loro destino: alle ore 20:30 di domenica 26 maggio vanno a giocare sul campo della Spal, con il leggero vantaggio di trovare una squadra già ampiamente salva e che dunque avrà molte meno motivazioni, pur se inevitabilmente vorrà chiudere al meglio davanti ai suoi tifosi. Il problema è che il Milan è quinto nella classifica della Serie A: i suoi 65 punti sanciscono una lunghezza da recupera ad Atalanta e Inter, dunque nemmeno una vittoria al Mazza garantirebbe automaticamente la qualificazione alla prossima competizione. Se Gennaro Gattuso dovesse vincere, avrebbe bisogno di uno stop di almeno una tra Atalanta e Inter: anche un pareggio andrebbe bene per prendersi la quarta posizione. In caso però i rossoneri dovessero soltanto pareggiare, la casistica sarebbe nettamente più complicata: a quel punto il Milan dovrebbe sperare che l’Atalanta perda, ma che la rivale cittadina faccia punti. Infatti la bella vittoria di Bergamo ha permesso al Diavolo di comandare nella doppia sfida diretta contro la Dea; viceversa, l’Inter ha vinto entrambi i derby della Madonnina e dunque in un arrivo alla pari i rossoneri sarebbero davanti agli orobici ma alle spalle della Beneamata.

MILAN SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

Ovviamente c’è un motivo per il quale il Milan non entrerebbe in Champions League con i risultati di cui sopra: infatti con il pareggio i rossoneri salirebbero a quota 66, ma non sarebbero favoriti da un’eventuale classifica avulsa con Atalanta e Inter. A qualificarsi per la principale competizione europea sarebbero le altre due: la Dea come terza e la squadra di Luciano Spalletti come quarta. Le cose non cambierebbero nemmeno se dovesse arrivare anche un successo della Roma (classifica avulsa identica e Milan quinto) ma nemmeno se l’Atalanta, con una vittoria, si prendesse la sesta posizione lasciando a quota 66 le altre: in questo caso infatti l’Inter si prenderebbe lo stesso la quarta piazza nella classifica di Serie A. Insomma, il concetto è chiaro: visto che il Milan ha perso i due derby, deve sperare che l’Inter non faccia parte della classifica avulsa. Perchè sia così, dovrà sorpassarla (serve la vittoria) o vederla andare a scavalcare l’Atalanta: non impossibile ma certamente difficile. Riassumendo, i rossoneri devono vincere a Ferrara e aspettare notizie favorevoli da Reggio Emilia (dove gioca la Dea) o San Siro: staremo a vedere se effettivamente andrà così e il Diavolo entrerà nella prossima Champions League.

