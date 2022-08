Milik alla Juventus/ Calciomercato, operazione chiusa: il polacco già oggi a Torino

MILIK ALLA JUVENTUS: CALCIOMERCATO, IL POLACCO ARRIVA

Adesso è davvero fatta: Arkadiusz Milik è il nuovo affare di calciomercato della Juventus. Il calciatore polacco è atteso in giornata a Torino, dove svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra bianconera: delle cifre avevamo già parlato ieri, si tratta di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 8, e all’attaccante sarà percepito un ingaggio da 3,5 milioni. Dunque sarà Milik l’alternativa a Dusan Vlahovic: che la Juventus avesse bisogno di un vice del serbo era chiaro, e infatti Massimiliano Allegri aveva chiesto a gran voce il terzo ritorno in bianconero di Alvaro Morata scontrandosi però con le richieste dell’Atletico Madrid.

A far pendere il piatto della bilancia dalla parte di Milik è stato soprattutto l’ingaggio: il ballottaggio era con Memphis Depay, ma l’aspetto economico ha fatto sì che l’olandese restasse a Barcellona (per ora) e che invece il polacco sia diventato, o diventerà nelle prossime ore, un nuovo calciatore della Juventus. Con un po’ di ritardo rispetto alle premesse: Milik era stato ad un passo dalla Vecchia Signora quando vestiva la maglia del Napoli, all’epoca aveva anche rifiutato il rinnovo pur di arrivare a zero alla Continassa ma poi si era trasferito a Marsiglia.

COME GIOCHERÀ LA JUVENTUS CON MILIK

Il calciomercato Juventus acquista Arkadiusz Milik: un attaccante che nell’OM ha segnato 30 gol in 52 partite ufficiali, dunque sa vedere la porta come del resto aveva già dimostrato ai tempi di Napoli (38 gol in 93 partite di Serie A, un campionato da 17 reti). Il suo problema? Il doppio grave infortunio dei tempi partenopei, che non solo gli ha tolto esplosività ma anche fatto emergere Dries Mertens come terminale perfetto dell’attacco di Maurizio Sarri: da quel momento Milik ha dovuto navigare a vista, ha cercato un’altra sfida e a Marsiglia l’ha trovata. La sensazione è che, oltre all’ingaggio, la Juventus lo abbia scelto anche per la sua duttilità: nella Polonia infatti la presenza di un certo Lewandowski obbliga Milik a giocare come attaccante esterno, un ruolo che sa certamente ricoprire.

In questa sua versatilità Allegri vede una sorta di Mandzukic-bis: ricorderete come il croato fosse impiegato da laterale tattico, chiamato spesso a compiti di copertura. Che è poi quello che con caratteristiche diverse faceva Morata, e anche Moise Kean all’inizio di questa stagione: Allegri insomma sembra volere un centravanti che possa dirottare largo sul campo, a questo punto è evidente. Vedremo però cosa dirà il campo: intanto aspettiamo l’ufficialità di Milik come acquisto del calciomercato Juventus, poi ci sarà tempo per valutare la situazione tattica…











