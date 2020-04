Milik via dal Napoli?/ Calciomercato: “abbraccia” i tifosi, ma il rinnovo…

Pubblicità

Il rinnovo di contratto fra Arkadiusz Milik e il Napoli resta decisamente complicato, anche se l’attaccante polacco lancia messaggi d’amore via social ai tifosi partenopei. Arek Milik ha infatti scritto: “Mi mancano tanto questi momenti, non vedo l’ora di potervi riabbracciare tutti. Torneremo più forti e appassionati di prima” sotto una foto di esultanza al San Paolo postata su Instagram. In questi giorni di quarantena gli abbracci sono naturalmente solo virtuali, ma il centravanti polacco ci tiene al rapporto con i tifosi del Napoli, a farsi sentire vicino a gente che è in difficoltà.

Una vicinanza umana che resiste anche se il futuro di Milik probabilmente non sarà più a Napoli, come riferiscono gli ultimi sviluppi di calciomercato secondo La Gazzetta dello Sport. Infatti da tempo la trattativa per il rinnovo contrattuale di Milik si è arenata. L’agente David Pantak non ha trovato la quadra con Aurelio De Laurentiis e secondo la Gazzetta non ci sono progetti comuni per il futuro.

MILIK VIA DAL NAPOLI? LE POSIZIONI RESTANO DISTANTI

Il Napoli infatti cerca altri centravanti e già la vana corsa a Mauro Icardi nell’estate scorsa aveva turbato Milik, mentre il polacco – pur molto affezionato ai tifosi – dopo due stagioni all’Ajax e ben quattro al Napoli cerca nuovi stimoli da altre parti. Con un contratto in scadenza nel 2021 è chiaro che, senza il rinnovo, nella prossima sessione di mercato ci sarà la cessione per evitare di perdere Milik a zero fra un anno.

Prima di partire, se il campionato potrà ricomincare, Arek vorrà comunque regalare qualche altra gioia a quei tifosi che l’hanno sostenuto in anni difficili, con due gravissimi infortuni alle ginocchia che lo hanno limitato molto. Comunque 46 gol in 109 presenze non sono pochi e chissà: complice la crisi globale magari club e giocatore troveranno l’accordo per prolungare il contratto. Attenzione però all’interessamento della Juventus: se proprio dovrà essere addio, i tifosi sperano che non sia con direzione Torino bianconera, l’ipotesi certamente meno gradita dalle parti del Vesuvio.



