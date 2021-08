Milio Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini/ Matrimonio in vista?

Francesca Fialdini, una delle conduttrici più in vista del panorama televisivo italiano, è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Si può dire che Francesca sia più avvezza a raccontare le storie degli altri, mentre invece sulla sua, di storia, mantiene giustamente un certo riserbo. Ci ha pensato Serena Rossi a farla sbilanciare un po’ di più invitandola a Canzone segreta, lo show del venerdì sera di Rai1 andato in onda per sei puntate nel corso dell’ultima stagione televisiva. Questa sera il suo intervento verrà riproposto in prima serata in occasione della seconda delle repliche del programma (la prima è andata in onda la settimana scorsa).

Ebbene, mentre era seduta sulla famigerata sedia bianca, Francesca Fialdini ha rivelato qualcosa in più su di lei facendo riferimento proprio ai gossip sulla sua situazione sentimentale. “Io non mi nascondo mai”, ha chiarito, “però su di me inventano sempre tutto”. Una cosa che sembra essere appurata, invece, è la sua relazione con Milo, l’uomo con cui è fidanzata ormai da anni e che presto potrebbe portarla all’altare.

Francesca Fialdini, Milio Brunetti e il progetto del matrimonio

Da più di qualche anno, insomma, Francesca Fialdini vive una relazione molto importante con Milo, odontoiatra sulla quarantina originario di Lecco. Lui e Francesca starebbero pensando alle nozze, anche se non si hanno ancora notizie certe sulla data, per esempio, o sull’organizzazione materiale della cerimonia. D’altra parte, Francesca non ha mai nascosto il suo desiderio di mettere su famiglia dopo aver già raggiunto tanti traguardi sul piano professionale.

Secondo le indiscrezioni, i due farebbero coppia fissa già dal 2009, ma sono pochissime le informazioni sul loro rapporto e sulla loro vita in generale. Si sa che il loro è un amore a distanza (non vivono infatti nella stessa città), eppure Francesca e Milo appaiono da sempre molto affiatati e per nulla disuniti.

Il ritorno di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera

Insomma, quello tra Milio Brunetti e Francesca Fialdini è un rapporto stabile a dispetto della distanza. L’odontoiatra vive a Lecco, mentre Francesca a Roma per via dei suoi impegni televisivi. Di recente ha ricevuto la conferma da parte dei vertici Rai che Da noi… a ruota libera continuerà ad andare in onda anche durante la prossima stagione televisiva, dunque potremo rivederla ogni domenica alle 17 subito dopo il programma di Mara Venier.



