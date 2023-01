Million Day ed Extra MillionDay, estrazione oggi, 7 gennaio 2023/ I numeri vincenti

MILLION DAY: ESTRAZIONE 7 GENNAIO 2023

Cresce l’attesa per l’estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbe, come ogni giorno, fruttare fino ad 1 milione di euro ad un fortunato giocatore italiano! Ieri ci sono anche state le estrazioni della Lotteria Italia e chissà che dopo la vittorio di 5 milioni segnata ieri sera, la Dea Bendata non decida di premiare, anche oggi, un qualche speranzoso giocatore.

Partecipare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo e sembra che le possibilità di vincita non manchino affatto. Dal lancio del gioco, infatti, sono stati complessivamente vinti 235 montepremi da 1 milione di euro, dei quali sei solamente nel corso di dicembre. Il 2022, infatti, si è chiuso veramente in bellezza per il Million Day con una vittoria segnata proprio il 31 da Rivalta di Torino. In precedenza, invece, avevano vinto anche un giocatore di Massafra ed uno di Savona a distanza di due giorni l’uno dall’altro ed, infine, ben 3 giocatori avevano vinto il milione contemporaneamente il 9 dicembre. Bisognerà, però, attendere almeno le 20:30, in cui verranno fatte le due estrazioni, per scoprire se qualcuno si porterà a casa l’ambitissimo premio in palio.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

I nuovi possibili giocatori del Million Day saranno, inoltre, interessati a sapere come fare per portarsi a casa il milione in palio. Provarci è semplicissimo perché basterà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, attendendo poi le 20:30 per conoscere l’esito dell’estrazione. La scommessa costa 1 euro, e con un altro euro si potrà partecipare anche all’Extra MillionDay, ovvero la seconda estrazione fatta sui restanti 50 numeri.

Oltre a quella definita giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, a tutti i giocatori è data anche la possibilità di giocare in altri modi. In particolare, vi è la giocata plurima, con cui si possono scegliere più cinquine con una singola schedina, al costo sempre di 1 euro l’una. Oppure, per chi volesse massimizzare le possibilità di vincita, c’è anche la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri elaborando tutte le possibili combinazioni di cinquine. Si può, infine, giocare sia di persona in una ricevitoria Sisal, che online collegandosi al portale dedicato al Million Day, oppure usando l’applicazione MyLotteries.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, qualcuno potrebbe chiedersi se esistano dei numeri più o meno fortunati su cui scommettere, o da evitare decidendo di giocare. Il sito dedicato al gioco ci viene incontro e tiene traccia dei numeri che sono usciti più volte nelle ultime 50 estrazioni di entrambi i giochi. Il numero più fortunato del Million Day classico è da tempo ormai il 9 che tiene la testa della classifica con le sue 45 presenze. Recuperano piano piano il 20 e il 26, usciti rispettivamente 42 e 41 volte, mentre chiudono l’elenco il 53 e il 48 con 40 presenze l’uno.

Per quanto, invece, riguarda i numeri fortunati dell’Extra Million Day, al primo posto di trova il 5, sulla vetta con 39 estrazioni, ma tampinato dal 32, presente ben 37 volte. Seguono, ancora, il 22 e il 7, entrambi con 36 presenze, mentre chiude la fila il 46 presente 35 volte. Tra i numeri sfortunati del Million Day e dell’Extra MillionDay, invece, spiccano, nel primo caso, il 32 e, nel secondo, il 4, assenti per 40 e 43 estrazioni. Ci si potrebbe, infine, astenere anche dal giocare sul 21 e sul 38, assenti rispettivamente (nelle loro estrazioni) 38 e 36 volte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











