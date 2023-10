Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 20 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: APPUNTAMENTO DEL VENERDÌ

Il Million Day non va in vacanza. Anche in questo venerdì, ultimo giorno feriale della settimana prima del weekend. Oggi, come qualsiasi altro giorno, sono due le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Il gioco dà la possibilità di diventare milionari con due estrazioni al giorno, che si tengono alle 13 e alle 20.30. C’è dunque una doppia possibilità, ogni giorno, di portare a casa la cifra più ambita, alla quale punta ogni giocatore decida di effettuare la puntata.

I numeri vanno scelti tra l’1 e il 55: ogni giocatore spera che i numeri giocati coincidano con quelli estratti in uno dei due concorsi. Le categorie di vincita sono però molte e partono già da due numeri: i premi, ovviamente, crescono con il crescere dei numeri indovinati. Per il Million Day c’è in palio un milione di euro mentre per il concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, il premio massimo è di 100 mila euro. Si può partecipare ad entrambi i concorsi.

I NUMERI RITARDATARI

Prima di vedere i numeri di oggi per l’estrazione del Million Day e dell’Extra Million Day, andiamo a vedere una statistica del gioco che potrebbe aiutarci a scegliere i nostri numeri: quella dei numeri ritardatari. In pole, tra i ritardatari assoluti, c’è il numero 51 che manca da 22 estrazioni. Il 24 manca invece da 19 seguito dal 48 che manca da 15. Il numero 8 manca da 13 estrazioni mentre i 47, 15 e 1 mancano da 12. Da 11 estrazioni non si vede il numero 7 mentre il 31 da 10. Da 9 estrazioni manca il 37. Parlando invece dei singoli concorsi, il 51 manca da 47 estrazioni sul Million Day, seguito dal 41 e dal 22. Per l’Extra Million Day, invece, il 37 manca da 47 estrazioni, seguito dal numero 8 e dal 15.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 7 – 25 – 26 – 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

9 – 19 – 33 – 38 – 44

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

