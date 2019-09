Milly Carlucci diffida Mediaset?/ Amici Celebrities clone Ballando: arriva smentita

Milly Carlucci ha diffidato Mediaset? Secondo Dagospia la conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe considerato Amici Celebrities la copia del suo programma a ritmo di danza in onda su Rai1. Ecco cosa scrive Giuseppe Candela: “flash! – s-ballando con le stelle! Milly Carlucci attraverso il suo legale invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le stelle”. Peccato che la trasmissione di canale 5 sia la trasposizione con le celebrità del format “amici” creato da Maria De Filippi 19 anni fa”. Dopo alcune ore dalla notizia “flash”, proprio la Carlucci ha prontamente smentito l’indiscrezione attraverso Twitter: “Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset. Non esiste nessuna diffida”, ha scritto la presentatrice. Del resto, proprio tra Milly e Maria si stava tentando un “accordo di pace” con tanto di invito ufficiale a Ballando. “Flash! – pare sia in corso il grande armistizio della tv: Maria De Filippi e Milly Carlucci sarebbero vicine alla stretta di mano, dopo una guerra fredda che dura da anni. la mediatrice? Selvaggia Lucarelli, in ottimi rapporti con Maria la sanguinaria. chissà cosa accadrà…”, scriveva sempre Dagospia lo scorso marzo.

Milly Carlucci diffida Mediaset? Arriva la smentita

Alcuni anni fa, ci furono dei problemi simili proprio con Baila, programma di Canale 5 che ha condotto da Barbara d’Urso. In quella occasione Milly Carlucci l’aveva considerato un clone di Ballando con le stelle. “Come si può vedere si tratta di due talent show di ballo che si basano sulle stesse fasi: la presentazione della coppia, la clip che racconta i personaggi, l’esibizione in gara, il commento della giuria e perfino l’uso delle palette per il voto”, aveva commentato la Carlucci così come riporta FanPage. “Non è che se il giudice mi dice di non andare in onda, io ci vado lo stesso perché credo di fare una cosa diversa. Non sei tu che giudichi, bisogna vedere quanto è diverso questo programma, bisogna rispettare l’autorevolezza della decisione del giudice. Se fosse capitata a noi in Rai ci saremmo fermati e non saremmo andati in onda”, aveva proseguito la Carlucci. Staremo a vedere se l’argomento verrà approfondito da Dagospia…

