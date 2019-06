Milly Carlucci/ “Fabrizio Frizzi un fratello, amicizia vera ed eterna” (Techetechetè)

Milly Carlucci sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè, tutta dedicata all’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Il programma amarcord di Rai 1 questa sera omaggerà infatti il ricordo del conduttore scomparso, che proprio alla Carlucci era legato da un profondo sentimento di amicizia. Il loro sodalizio artistico ha avuto inizio negli anni ’90 con il fortunato format dal titolo Scommettiamo che?. “Anche quello è stato un format precursore dei tempi che ha cambiato il linguaggio televisivo”, spiega la conduttrice in un’intervista rilasciata a Simone Intermite per Domani Press. “Il mio ricordo – continua la padrona di casa di Ballando con le Stelle – è legato indissolubilmente con quello di Fabrizio ed è proprio grazie a “Scommettiamo che” che abbiamo avuto modo di conoscerci in maniera approfondita consolidando un rapporto d’amicizia vero ed eterno, cosa abbastanza difficile nel nostro mondo”.

“Scommettiamo che? All’epoca era davvero innovativo”

Nel ricordare la sua esperienza a “Scommettiamo che?” in coppia con Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci ha ripercorso quel periodo che ha contribuito alla nascita della loro straordinaria amicizia. “Per me aver lavorato con lui è stato un grande privilegio che ricordo con grande affetto – spiega la conduttrice a Simone Intermite per Domani Press – Sono d’accordo con te a definire quel varietà come anticipatore di tutti i talent show di oggi… che bei tempi”. Della sua conduzione in coppia con Fabrizio Frizzi, si legge in un’intervista in esclusiva a Bubinoblog, Milly Carlucci ha “uno splendido ricordo. Fabrizio – aggiunge – per me è una specie di fratellone televisivo”, mentre il programma dal titolo Scommettiamo che? “all’epoca era davvero innovativo, per la prima volta il sabato sera era protagonista la gente comune”.

Con Fabrizio Frizzi a Luna Park e Telethon

Scommettiamo che? non è l’unico programma che Milly Carlucci ha condotto in coppia con Fabrizio Frizzi. Negli anni ’90, gli show che li hanno visti insieme sono molteplici, a cominciare dal programma preserale Luna Park, condotto in staffetta anche con altri conduttori; i due protagonisti della tv hanno inoltre presentato alcune fortunate edizioni di Telethon, delle quali Fabrizio Frizzi è diventato oggi il volto storico. In una recente intervista concessa a Mara Venier, la Carlucci ha ammesso di sentire la mancanza del suo collega e migliore amico scomparso improvvisamente lo scorso anno, rivelando che, pur di accettare la perdita, cerca di immaginarlo impegnato da un’altra parte, lontano da lei, ma in ogni caso sempre nel suo cuore. “Penso che sia da un’altra parte a fare qualcosa e non ci possiamo sentire – ha ammesso la conduttrice – Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda, avevamo tante cose in comune”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA