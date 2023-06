Milly Carlucci: “Gli addii di Fazio e Annunziata? Niente di nuovo…”/ “Ballando con le stelle è confermato”

Milly Carlucci alla ricerca di nuovi talenti con Ballando on the road

In attesa che la nuova stagione di Ballando con le stelle prenda forma, la storica conduttrice del talent Milly Carlucci è impegnata con la nona edizione dello spettacolo itinerante Ballando on the road. Il format si concluderà questo fine settimana a Roma presso la Galleria Commerciale Porta di Roma chiudendo il cerchio della ricerca di nuovi talenti. Per L’occasione la padrona di casa di è concessa ad una breve intervista per Il Messaggero raccontando non solo l’esperienza attuale ma anche il futuro del programma, senza dimenticare le ultime vicende di casa Rai.

Milly Carlucci: "La D'Urso a Ballando? Solo rumor"/ "Ecco la verità sulla giuria…"

“Cerchiamo il talento del ballo nelle persone normali; negli anni abbiamo capito che c’è in tutte le età, dai bambini agli anziani, passando per gli adulti. C’è chi lo fa per riempire la vita, chi perchè fa bene, chi perchè così tiene sotto controllo la glicemia…”. Inizia così l’intervista di Milly Carlucci per Il Messaggero, parlando della natura del format Ballando on the road che in un percorso itinerante si mette alla ricerca di nuovi talenti nell’ambito della danza. “I migliori selezionati entrano a Ballando con le stelle, dove c’è una sezione dedicata, altri sono stati arruolati come corpo di ballo de Il cantante mascherato o di altre trasmissioni tv che ci contattano”.

Angelo Donati, marito Milly Carlucci/ La conduttrice: "Vi svelo il nostro segreto..."

Milly Carlucci, dal futuro incerto de Il cantante mascherato agli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Sempre nel merito del format itinerante Ballando on the road, Milly Carlucci ha spiegato a Il Messaggero: “E’ una festa popolare che crea una comunità intorno a Ballando con le stelle ed è giusto che il sabato sera di Rai vada nei centri commerciali, ne sono felicissima”. La conduttrice poi aggiunge: “Se pensiamo di essere altro rispetto alla gente normale allora abbiamo sbagliato tutto. Io voglio essere vicina al pubblico“. Nel prosieguo dell’intervista, Milly Carlucci non poteva che volgere lo sguardo al prossimo palinsesto televisivo e alle ultime questioni che stanno interessando la Rai.

Milly Carlucci: "Giuria Ballando con le stelle? Nulla è deciso"/ E su Raimondo Todaro...

“Ballando con le stelle è confermato, partirà ad ottobre; per la giuria se ne parlerà a settembre, ora stiamo scegliendo i concorrenti. Ci sarà una nuova edizione de Il cantante mascherato? E’ ancora tutto da decidere”. Milly Carlucci ha poi modo di argomentare anche sui recenti addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, storici volti della Rai. “Non conosco nel merito le vicende, non ho parlato con Fabio e Lucia, è un argomento molto delicato. In Rai passaggi, abbandoni e ritorni sono la storia e fanno parte del mercato”. La conduttrice poi conclude: “Niente di nuovo sotto il sole; la televisione va avanti, viene riempita ogni giorno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA