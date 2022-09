Milly Carlucci, il marito Angelo Donati e i figli/ “Siamo molto diversi ma…”

Milly Carlucci e il matrimonio con Angelo Donati

Milly Carlucci è felicemente sposata dal 1985 con Angelo Donati. Dal loro amore sono nati due figli: Angelica Krystle e Patrick Donati. Un grande amore quello nato tra la conduttrice e l’imprenditore che si sono sposati il 21 aprile del 1985. Nessuna crisi tra i due che hanno suggellato il loro amore con la nascita di due splendidi figli. Conduttrice di punta della Rai, la Carlucci ha sempre cercato di tenere ben lontani i riflettori dalla sua vita privata e sentimentale non disdegnando però di parlare del suo matrimonio in poche e rarissime interviste.

“Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari” – ha detto la Carlucci sulla storia d’amore col marito.

Milly Carlucci: “io e mio marito Angelo Donati siamo molto diversi”

L’amore tra Milly Carlucci e Angelo Donati prosegue a gonfie vele da 37 anni. Una storia cresciuta nel tempo, anche se la conduttrice di Ballando con le Stelle ha precisato: “sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”, Angelo Donati è un imprenditore nel settore delle costruzioni ed ha fondato la Donati S.p.a., una società immobiliare che opera in Inghilterra e in America ed è un grandissimo fan del lavoro della moglie.

“Mio marito è un grande fan del mio lavoro. Però lui poi fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori” – ha detto la Carlucci che qualche tempo fa ha smentito le voci di una presunta crisi – “il mio matrimonio è perfettamente integro. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.











