Milly Carlucci/ “Il Cantante Mascherato: le nuove maschere, Arisa quarta giurata!”

Tutte nuove maschere per questa edizione del Cantante Mascherato. Ecco quali sono stati gli indizi di Milly Carlucci: “La Medusa, un carattere rock! Il Drago alato, vestito di pelle nera come un motociclista, forte e gentile”. Ed ancora, il pesciolino rosso? “E’ una diva degli anni Cinquanta, grandi occhi ammaliatori, a chi potrebbero appartenere?”. Si passa al SoleLuna: “è una maschera ambigua che raccoglie in sé il maschile e il femminile. La libertà di poter essere l’uno e l’altro”. La Gallina: “Quante volte le donne sono stigmatizzate così? Ma le galline sono anche sexy, attenzione alle galline!”, è stato l’indizio di Milly.

Angelica e Patrick, figli di Milly Carlucci/ Laureati all'estero e niente televisione

Il Cavalluccio marino, altro animale misterioso: “il maschio porta le uova e fa il ruolo di gestazione normalmente fatto dalla donna. Anche qui c’è una commistione d generi”. La Lumaca? “Un signore d’altri tempi, una versione 3.0 di un grande personaggio del varietà. E poi Aquila, “un grande guerriero Sioux, vola in alto ed ha gli artigli affilati ma è anche una grande madre”. Il Camaleonte “può avere tutti i colori dell’arcobaleno, quindi è un personaggio che cambia pelle spesso”. Il Pastore Maremmano: “protegge il gregge ma non è un cucciolone, è un cane indipendente”. La Volpe: “L’avventura, la voglia di evadere ed essere sopra e sotto le righe”. Il Pinguino: “ha tutta la tenerezza di un pinguino baby ma sono animali tostissimi!”. In merito al quarto giurato, Milly Carlucci ha svelato: accanto a Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo si aggiunge anche Arisa! Le nuove maschere, inoltre, quest’anno parleranno davanti ai giurati. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Angelo Donati, marito di Milly Carlucci/ “Siamo sempre stati complici e convinti”

Milly Carlucci ed il commento su Carolyn Smith

Milly Carlucci è stata una vera coraggiosa anche quando ha scelto dei concorrenti con dei limiti fisici a Ballando con le Stelle, come nel caso di Giusy Versace o di Gessica Notaro. Parlando di Carolyn Smith e della sua lotta al tumore, la conduttrice ha commentato: “Lei è la mia sorellina minore, le voglio un bene infinito ed è la più lucente guerriera che esista. Lei ha una corazza di diamanti”. Il messaggio della Carlucci è importante: “Mai rinunciare ai propri sogni”.

Un insegnamento che vale soprattutto in questo periodo particolare che stiamo vivendo. Nicole Orlando, ex concorrente di Ballando con le Stelle le ha mandato un messaggio per ringraziarla di averla fatta diventare più autonoma grazie alla sua partecipazione al programma. Anche Oney Tapia le ha dedicato una canzone ringraziando Milly: “Il mio percorso è stato importantissimo anche per aver dato un esempio di integrazione e inclusione”, ha aggiunto. “Io adoro l’incontro con gli artisti. Loro vivono un brivido interiore diverso”, ha commentato la Carlucci, “non li puoi rinchiudere in una gabbia di consuetudini timbrate dalla routine ma devi lasciarli esprimere, poi pian piano li porti dentro un percorso”, ha aggiunto, riferendosi ad artisti del calibro di Morgan e Arisa. Rosalinda Celentano si è molto aperta con lei in una lettera in cui anche lei ringraziava la conduttrice. “Tu sei veramente nella mia lista degli abbracci mancati”, ha replicato Milly. Un messaggio anche da parte di Alberto Matano che ha svelato quello che accade duramnte la pubblicità: “controlla tutto, è una grande mamma”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Milly Carlucci/ "Mio marito Angelo Donati è fan del mio lavoro ma..."

Milly Carlucci ospite di Da noi a ruota libera

Milly Carlucci, la regina del varietà di Rai1, è stata ospite oggi di Francesca Fialdini a Da Noi a ruota libera. Parlando di corazze, la nota conduttrice ha spiegato: “Io nasco bambina timida e c’è bisogno di farsi una corazza. Assumi dei comportamenti che ti aiutano a far meglio quello che stai facendo. Questo lavoro mi ha aiutato perché mi ha costretto ad uscire fuori dalla mia pelle e crearmi dei comportamenti tali per cui la timidezza è andata via”. Costanza e determinazione: questi i segreti per raggiungere i propri obiettivi secondo i timidi e Milly Carlucci.

Nel corso di Ballando con le Stelle, Milly è riuscita a toccare alcuni temi caldi del contesto sociale. Da Vittoria Schisano a Giovanni Ciacci, passando per Rosalinda Celentano come concorrenti, ai temi dell’omosessualità in generale. “Ballando è un lungo nastro di tante storie di vita”, ha commentato la conduttrice.

Milly Carlucci e la sua modernità

Rispetto alle sue scelte legate a Ballando, Milly Carlucci ha commentato: “Molto spesso la nostra paura nell’avvicinarci a determinate persone nasce dal fatto che non le conosciamo e come esseri umani mettiamo le etichettine e navighiamo tranquilli, la nostra idea a Ballando è vivere con persone dalle storie anche particolari”. “L’unica verità che viene fuori alla fine è che siamo tutti esseri umani”, ha aggiunto la Carlucci.

Di fronte alle polemiche per Giovanni Ciacci a Ballando in coppia con un uomo, Milly Carlucci non riusciva a capire cosa ci fosse di strano in ambito artistico: “Non mi sono preoccupata, ero sicura che non sarei stata approvata da tutti ma la mia intenzione era dimostrare che era un risultato artistico, ma quello andato in onda è stato qualcosa di interessante”. Vittoria Schisano le ha mandato un bellissimo video messaggio nel quale ha ammesso di essersi sempre raccontata a lei come figlia. “Vittoria, grande persona di grande coraggio, sensibilità e fragilità”, ha commentato la conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA