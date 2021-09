Milo Brunetti, fidanzato di Francesca Fialdini/ Matrimonio in vista per la coppia?

Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini, talentuosa conduttrice di Rai Uno che nel pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre, ritroviamo alla conduzione del suo programma di successo “Da noi… a ruota libera”, durante il quale accoglierà e dialogherà con alcuni ospiti illustri. Tuttavia, se la carriera e la storia professionale della donna sono cosa nota a tutti, risulta maggiormente complicato apprendere i dettagli della sua vita privata, con particolare riferimento alla sfera dei sentimenti, attorno ai quali il volto Rai preferisce mantenere il massimo riserbo e tenersi distante dagli obiettivi dei paparazzi e dalle penne degli esperti di gossip.

Di conseguenza, le informazioni circa la relazione con Brunetti sono davvero ridotte all’osso. Si sa, però, che l’uomo svolge una professione completamente differente rispetto a quella della sua dolce metà (sarebbe un odontoiatra). Come raccontano i profili social del fidanzato di Francesca Fialdini, lui è nato ad Oggiono, in provincia di Lecco, e si è laureato in Medicina presso l’Università degli Studi di Genova. I due si frequenterebbero da molti anni e, di recente, la conduttrice ha espresso il desiderio di allargare la famiglia e mettere al mondo un figlio.

MILO BRUNETTI, FIDANZATO FRANCESCA FIALDINI: I DUE SI PREPARANO A PROMETTERSI AMORE ETERNO?

Tuttavia, in base a un’intervista rilasciata in tempi non sospetti alla collega Caterina Balivo, Francesca Fialdini ha rivelato di avere affrontato il periodo di quarantena legato alla pandemia di Coronavirus lontana dal suo amato, dunque, salvo novità al momento non ancora note, i due non vivrebbero sotto lo stesso tetto. Per allargare la famiglia, però, c’è sicuramente bisogno di una casa da condividere con la propria compagna di vita.

Non è neppure da escludere l’ipotesi che Milo Brunetti e la sua Francesca stiano pianificando il loro matrimonio, così da coronare il loro sogno d’amore e “viversi” 24 ore su 24, compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi, che spesso li portano a stare lontani l’uno dall’altra e a frequentarsi per poche ore.

