Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini/ “Il mio cuore è molto occupato”

Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini, la conduttrice di “Da noi a ruota libera”. Un “amore bello” quello condiviso tra la conduttrice e un misterioso odontoiatra di Lecco di cui si conosce davvero poco. Da sempre la conduttrice è restia a parlare della sua sfera intima e privata; una scelta condivisibile visto che per motivi di lavoro è sempre “in video”. In rarissime occasioni la Fialdini si è lasciata scappare qualche dichiarazione sulla sua vita sentimentale, anche se non ha mai fatto mistero che il suo cuore “è sempre molto occupato, occupatissimo”. Un semplice dettaglio a conferma che è innamoratissima e ha un fidanzato.

Non è dato sapere di più, visto che vige il segreto assoluto sull’identità del suo compagno – fidanzato di cui però si conosce il nome: si tratta di Milo Brunetti, un odontoiatra di Lecco. Tra i due le cose vanno alla grande, ma per il momento non c’è alcuna idea né di conviene né tantomeno di matrimonio.

Francesca Fialdini a quando il matrimonio con Milo Brunetti?

Francesca Fialdini e il fidanzato Milo Brunetti presto sposi? Non è dato saperlo, anche se proprio la conduttrice di “Da noi…a ruota libera” parlando proprio di nozze ha confessato: “una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…”. Stando a quanto trapelato, infatti, Francesca e Milo vivrebbero una storia d’amore a distanza o almeno non sotto lo stesso tetto. Nonostante al momento non ci sia alcuna intenzione nè di convivere né tantomeno di matrimonio, la Fialdini non nasconde di desiderare un giorno di diventare mamma.

Un sogno che però deve fare i conti con il tempo. Intanto la brava e bella Francesca si gode il successo della nuova edizione di “Da noi a ruota libera”, tra i programmi più visti della domenica pomeriggio, e chissà che questo nuovo anno non possa regalarle la gioia di diventare mamma!



