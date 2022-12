Mimma Fusco distrugge Attilio Romita “Irriconoscibile! Come farò a fidarmi di te?”/ Lettera amara, lui piange

Mimma scrive una lettera amara ad Attilio Romita: “Delusa dalle tue parole”

Al Grande Fratello Vip per Attilio Romita arriva un’altra brutta notizia dalla compagna Mimma Fusco. Dopo gli atteggiamenti sospetti con Sarah Altobello, la donna ha scritto una lettera al compagno in cui manifesta tutta la sua amarezza.

“Ciao Attilio, mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera con un altro tenore. – esordisce Mimma Fusco nella lettera, che prosegue – Sono profondamente delusa e rammaricata dalle tue parole, dal rapporto instaurato con un’altra e con questa facilità. Sono bastate due moine per farti capitolare e minare la tua integrità. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico con altre ragazze ma non con Sarah. Sei irriconoscibile. Come farò a fidarmi ancora di te? Quando tornerai, cosa mi dovrò sentire dire, che la faccenda è risolta? Adesso ti preoccupa il dopo ma hai detto e fatto tutto sapendo che sono a casa a guardarti. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.

Attilio Romita chiede scusa a Mimma: “Un po’ di depressione e…”

Dopo la lettera di Mimma, Attilio Romita commenta: “Me la aspettavo. È una lettera matura. I miei amici della Casa mi dicono che ho sbagliato anche le parole, che ho offeso Sara, che non avrei dovuto dire quello che ho detto. Sara non si merita questo”. Le parole che il concorrente ha rivolto a Sara, infatti, non sono affatto piaciute all’interno della Casa.

Parlando invece della compagna, il giornalista spiega: “A Mimma voglio rispondere che un po’ di depressione, un po’ di perdita di controllo, un po’ di stato emotivo particolare qui dentro mi hanno reso irriconoscibile. In tutta onestà non so proprio cosa dire. Non ho altro da dire a Mimma se non che ho fatto una serie di sciocchezze in poco tempo ma vorrei anche che lei prendesse in considerazione i primi due mesi e mezzo. Ho sbagliato e le chiedo di perdonarmi. Se non mi dovesse perdonare vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa della mia vita“.

