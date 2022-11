Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ La crisi e la lite con i paparazzi “ne presi uno per la collottola…”

Miriam Galanti e Gilles Rocca: la crisi è un lontano ricordo

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca. Dopo un breve crisi, la coppia è tornata insieme ed oggi sono più innamorati che mai! A confermare che tutto si è risolto nel migliore dei modi è stato proprio l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi durante una intervista rilasciata nel programma “Trends&Celebrities: “va tutto bene, all’epoca ci eravamo presi una pausa da tutto ciò che il gossip voleva affibbiarci. Oggi festeggiamo 13 anni e mezzo d’amore”. La grande popolarità scaturita dal reality show “L’Isola dei Famosi” è stata come uno tsunami per l’attore e modello che si è ritrovato ad essere inseguito dai paparazzi.

Un momento davvero difficile che ha messo in crisi anche la storia d’amore con la compagna. “Dopo L’Isola dei Famosi ho iniziato a trovare troppi paparazzi sotto casa. Una volta sono entrati dentro a un bar mentre io facevo colazione. Ero di spalle e non si sono accorti di me. Ho sentito che dicevano: ‘Tieni d’occhio il portone, guarda se esce Gilles’. Io ne ho preso uno per la collottola…” – ha raccontato l’attore.

Chi è Miriam Galanti, la compagna di Gilles Rocca

Ma chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca? Dopo aver studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia ha cominciato a lavorare nel mondo della recitazione partecipando a diverse fiction di successo. Una su tutte è “Che Dio ci aiuti”, la serie campione d’ascolti con protagonista Elena Sofia Ricci e trasmessa su Rai1. Non solo fiction visto che Miriam ha lavorato anche sul grande schermo nel film “The good italian II” con Giancarlo Giannini. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Kineo come unica attrice italiana nel cast di un film internazionale “In the trap” diretto da Alessio Liguori durante il Festival del Cinema di Venezia.

Tra gli altri progetti segnaliamo: il ruolo di co-protagonista nell’ultimo film di Lars Von Trier “La casa di Jack” condividendo il set con Jamie Paul e David Bailie. Tra i prossimi progetti: un cortometraggio scritto e diretto da Andrea Walts accanto a Gilles Rocca e Silvia Morigi ed è sulla legge di Murphy.











