Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Matrimonio in arrivo dopo la crisi? La strana scelta social

Miriam Galanti e Gilles Rocca: superata la crisi tra i due

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Miriam Galanti e Gilles Rocca. Dopo un momento di crisi, la coppia è più felice che mai! Oramai la crisi tra i due è solo un lontano ricordo risalente ad alcuni fa dopo l’uscita da L’Isola dei Famosi dell’attore e modello. Proprio l’ex naufrago, una volta lasciata l’Honduras, ha raccontato alla stampa e in particolare al programma “Trends&Celebrities” cosa fosse successo tra lui e la compagnia. “Ora va tutto bene, all’epoca ci eravamo presi una pausa da tutto ciò che il gossip voleva affibbiarci. Oggi festeggiamo 13 anni e mezzo d’amore” – le parole di Gilles Rocca che, sulla scia della grande popolarità riscontrata al reality show di Canale 5, si era ritrovato a vivere inseguito dai paparazzi.

Da tempo si vocifera dunque di un possibile matrimonio in arrivo per la coppia che, tuttavia, preoccupa di tanto in tanto i fan a causa di una particolare scelta social. Né Gilles, né Miriam infatti postano foto di coppia sui social. Lui condivide anzi immagini insieme alla sorella, agli amici, a persone a lui care, eppure mai con Miriam; un gesto che in altre circostanze potrebbe effettivamente allarmare.

Miriam Galanti, chi è la fidanzata di Gilles Rocca

La grande popolarità di Gilles Rocca è iniziata nel 2020 sul palcoscenico del Festival di Sanremo durante la “non” esibizione di Morgan e Bugo. Allora Rocca lavorava come tecnico del suono, ma il suo passaggio sul palcoscenico del Teatro Ariston è stato notato dai social che l’hanno trasformato in un sex symbol. Per questo motivo anche la fidanzata Miriam Galanti è molto invidiata dal pubblico femminile (e non solo) e in tanti si chiedono chi è la ragazza che ha rapito il cuore del bel Gilles.

Miriam Galanti è un attrice. Dopo aver studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia ha cominciato a lavorare nel mondo della recitazione in diverse fiction e serie di successo. Una su tutte è “Che Dio ci aiuti”, la serie campione d’ascolti con protagonista Elena Sofia Ricci. Non solo fiction, visto che ha lavorato anche al cinema nel film: “The good italian II” con Giancarlo Giannini, mentre nel 2019 è stata premiata con il Premio Kineo come unica attrice italiana nel cast di un film internazionale “In the trap” diretto da Alessio Liguori durante il Festival del Cinema di Venezia. Da segnalare anche il ruolo di co-protagonista nell’ultimo film di Lars Von Trier “La casa di Jack” condividendo il set con Jamie Paul e David Bailie.

