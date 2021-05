Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Prima foto insieme dopo l’Isola, ma…

Prima foto insieme su Instagram dopo l’Isola dei Famosi 2021 per Gilles Rocca e Miriam Galanti. Rientrato in Italia, l’attore che durante la permanenza in Honduras ha sempre pensato alla fidanzata urlandole tutto il suo amore ogni volta che ne aveva l’occasione, è tornato tra le sue braccia. Gilles Rocca e Miriam Galanti sono fidanzati da circa dodici anni. Il loro è un amore importante e che vivono lontano dalle luci dei riflettori. Sono pochissime, infatti, le foto della coppia che si possono trovare su Instagram.

Gilles Rocca in studio all'Isola dei Famosi 2021?/ Alessi: "Avrebbe potuto vincere.."

Tuttavia, tornato dall’Isola, Gilles ha deciso di fare un’eccezione pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto insieme alla sua dolce metà. “I tramonti e le albe che amo… quelli insieme a te“, ha scritto Gilles nella didascalia che accompagna la foto. I fans, tuttavia, hanno potuto lasciare solo un semplice like non avendo la possibilità di commentare.

“Gilles Rocca è andato avanti all'Isola per soldi”/ L’accusa di Daniela Martani

MIRIAM GALANTI, UN FIGLIO CON GILLES ROCCA?

Innamorati e nuovamente insieme, Miriam Galanti e Gilles Rocca concretizzeranno presto il desiderio dell’attore? Durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi, Gilles aveva confidato ad Ilary Blasi il desiderio di avere un figlio dalla compagna. I tempi saranno già maturi per mettere in cantiere il progetto di formare una famiglia? Miriam, attrice come Gilles, è impegnata sul lavoro e, per il momento, sembrerebbe che non si sia ancora pronunciata sull’argomento. La coppia, dunque, per il momento, si gode il tempo insieme e chissà se l’estate e le vacanze consentiranno ai due di pensare seriamente ad un figlio. Nel frattempo, Miriam, sempre molto riservata, si è limitata a pubblicare tra le storie di Instagram, la foto scattata con Gilles che potete vedere qui in basso.

Gilles Rocca Vs Zorzi "Cos'hai fatto oltre al GF VIP?"/ "Like e follower poi niente!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)





© RIPRODUZIONE RISERVATA