Miriam Leone senza veli: “Io non ritocco”/ “Non siate schiavi dei filtri”

Miriam Leone, bellissima, molto seguita sui social, abituata a mostrarsi spesso senza trucco e con il viso totalmente al naturale, su Instagram, pubblica una foto in cui appare di spalle, per lanciare un importante messaggio ai followers. “Io non ritocco”, scrive l’ex Miss Italia, oggi tra le attrici più importanti del cinema italiano. Miriam Leone mostra la schiena nuda e sfoggia i capelli naturali mentre guarda il mare. Una foto semplice, bellissima, ma che l’attrice ha scelto per esortare tutti i fans a giocare con i filtri senza diventarne schiavi.

“Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …)”, scrive l’attrice.



Miriam Leone, messaggio ai fans: “Accettatevi”

Seguita da 1,4 milioni di followers, Miriam Leone ha rivolto un appello ai propri fans. I social sono ormai diventati parte integrante della quotidianità di tutti e l’attrice invita i propri ammiratori ad utilizzarli divertendendosi non diventando, però, schiavi di un’immagine perfetta.

L’attrice, infatti, sottolinea come sia importante, ad un certo punto del proprio percorso, “liberarsi e accettarsi” che non significa “accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla… ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e … è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità…adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare“, conclude.

