Miriana molla Biagio, L’ex marito Pago ‘esulta’? “Orgoglioso di te”/ “Grazie, per quello che sei”

Grande fratello vip, Miriana Trevisan si racconta dopo “la Casa con Biagio D’Anelli”: interviene Pago

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, Miriana Trevisan torna al centro dell’attenzione mediatica per una dedica dell’ex storico, Pago, che replica alla rima intervista post-reality rilasciata dalla showgirl ai microfoni di Verissimo. Nel corso della sua ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex Non è la Rai si racconta a tutto tondo, tra l’infanzia vissuta in condizioni economiche disagiate, che hanno contribuito al trasferimento di famiglia da Napoli a Roma, al suo soggiorno nella Casa, dov’è capitolata con Biagio D’Anelli, per poi giungere in questi giorni alla scelta di chiudere la loro lovestory sul nascere (per le mancanze sentite da parte dell’esperto di gossip nei suoi riguardi, dopo l’uscita dalla Casa), passando per il rapporto con Pago, il cantante che l’ha resa mamma del figlio Nicola.

“Questa sarà l’ultima volta che parlo di Biagio -dichiara la showgirl, in un consuntivo sul percorso al Grande fratello vip-, non mi pento di nulla”. Poi fa luce sui motivi per cui sceglie di allontanarsi dall’esperto di gossip, in replica alla curiosità generale dei fan che farebbero passi falsi per vederla in coppia con l’influencer: “Era un’attrazione mentale, non fisica come si pensa. Lui è uscito, volevo conoscerlo di più. Ma quando rientra nella Casa per me (da eliminato) lo sento diverso, c’era qualcosa di freddo. Poi io esco dalla Casa, entro in studio, lo cerco, ma lo sento freddo. Finita la trasmissione, io non vedo Biagio ad abbracciarmi”. Chiuso il capitolo D’Anelli, la showgirl non si risparmia neanche sul figlio Nicola, che ha riabbracciato al rientro dalla Casa alla sua casa, e il rapporto con l’ex storico Pago -che considera un fratello e una cara persona amica- che l’ha resa madre dell’adolescente: “E’ stato incredibile riabbracciare mio figlio, ho vissuto sempre con lui anche negli anni da single. Come si fa a stare 6 mesi lontana dal proprio figlio? E’ come se fosse scritto questo mio andar via…”.

La Trevisan, che a Verissimo si lascia immortalare dai fotografi anche tra le braccia dell’uomo della sua vita, il piccolo Nicola, crede fosse scritto nel suo destino il percorso intrapreso nella Casa, volto alla riscoperta di sé. Ha potuto contare sul supporto di Pago, al secolo Pacifico Settembre, che si è preso cura del figlio in sua assenza, dal momento che i due ex sono in ottimi rapporti nonostante il naufragio della loro relazione datato 2013 e per il bene del figlio si supportano a vicenda. Tanto che , in queste ore, non a caso Pago replica all’intervento tv di Miriana in un post sentito e di elogi per lei, condiviso con il popolo del web: “Amo mio figlio più di ogni altra cosa esistente al mondo. Vederlo così felice insieme alla mamma è una gioia che non posso descrivere perché non esistono parole per farlo”.

Pago elogia l’ex Miriana Trevisan: la dedica, dopo il soggiorno dell’ex al Gf vip 6

L’intervento di Pago, di reazione all’ospitata tv post-Grande fratello vip di Miriana Trevisan a Verissimo -condivisa con il figlio Nicola- poi così prosegue nel post su Instagram: “Questa è vita, è l’amore che dovrebbe scorrere nelle persone di tutto il mondo, di qualunque stato essi siano, vivere, sentirsi felici con quello che si ha , è pace…TI AMO NICOLA. E a te Miriana non posso dire nient’altro che grazie, per quello che sei e che trasmetti a nostro figlio, ti voglio bene anzi, dopo questi sei mesi ancor di più, sono orgoglioso di te!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

Nel frattempo, al supporto di Pago si aggiunge via social anche quello dei fedeli supporters comuni, su Twitter. Ai detrattori della showgirl, infatti, ci pensano i fan di Miriana Trevisan in “carne e social” a replicare: “Questa donna ci ha insegnato a mettere al primo posto noi stesse, ad avere più amore proprio e voi la criticate?”. Un post che Miriana ha retweettato sul suo profilo Twitter, facendo così eco al pensiero dei sostenitori che l’appoggiano, rispetto alle critiche che ora riceve da chi la taccia di vittimismo, doppiogiochismo e incoerenza, in riferimento alla scelta di chiudere con Biagio D’Anelli al suo rientro a casa.

Nel frattempo, alla vigilia della finale del Gf vip 6, spuntano le scommesse dei bookmakers sul papabile vincitore finale…

Questa donna ci sta insegnando a mettere al primo posto noi stesse, ad avere più amore proprio e voi la criticate? 🤷🏻‍♀️ @MIRIANA_TREV #miriangels pic.twitter.com/vN1gCA8uBC — Giuli3visan (@Giuli3visan) March 13, 2022





