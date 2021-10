Miriana Trevisan/ Dai baci con Nicola Pisu alle voci sul fidanzato fuori dal GF VIP

Miriana Trevisan innamorata di Nicola Pisu?

La “barriera” sentimentale di Miriana Trevisan è crollata a colpi di corteggiamento di Nicola Pisu? É ciò che si chiedono tutti quanti, dalla Rete alle opinioniste nello studio del Grande Fratello Vip 2021, così pure il conduttore Alfonso Signorini a chi, fuori dalla casa, è vicino ad entrambi, parenti, amici, conoscenti. Addirittura Nicola ha organizzato – perché, ciò è chiaro, Miriana è oramai un chiodo fisso – una cena romantica tra i due, un lume di candela che doveva creare le premesse per colpire con il dardo più sottile di Cupido, il cuore della bella showgirl e così sembra sia stato. La cena è stata perfetta, Nicola si è dimostrato dolce e seducente, Miriana gli ha concesso l’ennesimo bacio profondo, per quanto non si sbilanci ancora se questo è flirt che può divampare o solo un’amicizia tenera e affettuosa.

Patrizia Mirigliani, si inserisce tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan?/ I segnali aumentano ma...

Il cuore maschile in questi casi difficilmente lascia scivolare le cose nel loro corso e Nicola è impaziente, Miriana Trevisan invece, in un confronto privato con il conduttore Alfonso Signorini, privato inteso come dialogo a due e i milioni di telespettatori presenti alla diretta televisiva dell’undicesima puntata, aveva dichiarato le sue perplessità. Signorini, che è abile a condurre le persone nel caos emotivo durante le sue interviste, le aveva chiesto cosa teme in particolare.

Miriana Trevisan e Vito Fiusco sono fidanzati?/ Lui “storia d’amore appassionata ma…”

Miriana Trevisan tra Nicola Pisu e le voci sul fidanzato fuori dal GF VIP…

Miriana aveva risposto che teme la differenza d’età, le telecamere del Grande Fratello Vip 2021, cosa potrebbe pensare la gente, anche se conferma la sua attrazione per Nicola Pisu, supportato dalla madre, che vorrebbe Miriana come possibile nuora. Ma c’è anche da capire se vi sia un altro uomo per il quale Miriana Trevisan non riesce a lasciarsi andare. Alfonso Signorini, infatti, nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 le ha chiesto se invece teme il giudizio di un fantomatico Mister B., forse una relazione che la donna tiene ben nascosta agli occhi mediatici, di certo non a quelli del re del gossip. Si tratterebbe di un uomo dal nome Bruno, quindi il conduttore del reality le ha chiesto se i suoi timori nel concedersi a Nicola sono invece dettati da una promessa fatta a questo Bruno.

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan/ Il cantante: "è abituato a non vederla"

Ma Miriana Trevisan ha smentito, spiegando il suo ultimo flirt, senza specificare se con Mister B, ovvero Bruno, è finito, una relazione che aveva a Roma prima del suo ingresso nella casa, terminata. Quindi, è libera di poter scegliere e forse avrebbe già scelto Nicola Pisu e non si trovassero costantemente davanti a telecamere e ripresi nei dialoghi dai microfoni. Oggi emergeranno nuovi rumors su questo Bruno e Miriana Trevisan, che ora si trova ancora una volta salvata dal televoto dall’immunità concessa da Soleil Sorge? Lo scopriremo presto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA