Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sotto le coperte/ Nasce una nuova coppia?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 sta nascendo una nuova coppia? Indubbiamente, il rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’anelli continua a incuriosire tutti gli appassionati di love story all’interno della casa. Da quando Biagio ha fatto il suo ingresso all’interno della casa Miriana sembra sentirsi più a suo agio e sta dando un’immagine di sé totalmente diversa rispetto a quella trasmessa fino a questo momento.

Tra i due concorrenti c’è molto dialogo, soprattutto in merito al loro passato e sui progetti per il futuro. Tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli l’affinità e la complicità appare palese a tutti i concorrenti all’interno della casa e anche a tutti gli spettatori che già durante la scorsa diretta si aspettavano un approfondimento da parte di Alfonso Signorini che però non è arrivato, forse nell’attesa che il loro rapporto si evolvesse.

Sboccerà l’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli?

Adesso però, la complicità tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan è irrefrenabile, a tal punto che i due concorrenti trascorrono sempre più tempo insieme nascosti sotto le coperte o sdraiati insieme sul divano a confessarsi esattamente come una vera coppia che sta iniziando a conoscersi.

L’affinità tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli evolve di giorno in giorno in maniera sempre più rapida. Il comportamento di Miriana, tuttavia, non è stato molto apprezzato dagli spettatori del reality di Canale 5 che hanno subito paragonato il suo rapporto con il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 a quello di Nicola giudicando male il comportamento della showgirl che ha più volte rifiutato di avvicinarsi all’ex concorrente per paura di ciò che suo figlio potesse vedere, mentre adesso appare tranquilla e senza alcun timore delle opinioni sulla sua vicinanza a Biagio D’Anelli.

