Nicola Pisu dichiara il suo amore a Miriana Trevisan/ Lei chiarisce:”Ho voglia di una relazione importante”

La relazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan procede a gonfie vele e mentre molti degli inquilini della casa si dedicano allo sport, la nuova coppia del Grande Fratello Vip si rilassa sul divano e parlano del loro futuro fuori dalla casa. Miriana ha voluto subito mettere in chiaro che le cose all’interno del reality molte cose vengono fatte a causa delle circostanze molto spesso estreme, mentre all’esterno i due potrebbero vedersi per il piacere di passare il tempo insieme lontano dalle telecamere.

Nicola Pisu a questo punto della conversazione, spinto anche dalla curiosità di vedere come potrebbe andare a finire tra loro due chiede subito cosa potrebbe accadere a loro due fuori dal Grande Fratello Vip: “C’è la possibilità di potermi frequentare fuori? A me farebbe piacere” e Miriana subito risponde: “Frequentarti si, ma non so in che modo. Non voglio che ci perdiamo, poi non lo so, lo trovo complicato”. La donna vorrebbe che Nicola facesse le sue esperienze senza essere condizionato dagli altri.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan riusciranno a continuare la storia fuori dalla Casa?

Nicola Pisu durante la sua conversazione con Miriana Trevisan ha cercato di farle capire che nonostante le altre ragazze presenti all’interno della casa lui prova interesse nei suoi confronti a prescindere dall’età e da tutto il resto: “Se a me piaci tu, piaci tu e basta. Sono molto preso da te, si vede, lo capisci anche tu”. Miriana è contenta delle attenzioni del ragazzo ma cerca di fargli capire che la loro relazione sta accadendo troppo in fretta e gli dice: “Va tutto ad una velocità supersonica questa, sembra quella di una persona troppo giovane […] non sto cercando di denigrare ma tutto questo mi fa strano. Sono in confusione seria, io ho voglia di una storia importante” e Nicola replica con fermezza: “Ma io è da un po’ che la desidero”.

Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip c’è sicuramente sintonia e interesse. Nicola sembra sicuro di voler conoscere e frequentare Miriana anche e soprattutto fuori dalla casa, nonostante la showgirl abbia paura che l’interesse del ragazzo sia legata alle dinamiche del reality e preferirebbe per il momento non andare oltre, chissà se Nicola riuscirà a farle cambiare idea.



