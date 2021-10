Miriana Trevisan ha poteri paranormali?/ “Vedo un’entità vicino Sophie: dice che…”

La presenza di Giucas Casella nella Casa del GF Vip e le conversazioni sulle energie, avrebbe spinto nella passata notte alcuni inquilini ad organizzare degli strani riti esoterici che avrebbero coinvolto soprattutto Miriana Trevisan. Quest’ultima si è dilettata nel “leggere” il futuro di Sophie Codegoni e Lulù Selassié dimostrando di avere dei poteri paranormali. Parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne, come riporta Biccy.it, la showgirl avrebbe visto nella sua vita un uomo più grande ed innamorato di lei: “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare”.

Tuttavia, la ‘sensitiva’ Miriana ha anche previsto che presto Sophie potrebbe stancarsi di quest’uomo adulto. Intanto, nel suo presente, vedrebbe chiara la presenza di Gianmaria Antinolfi. Oltre a leggere il futuro e fare delle previsioni in ambito amoroso, la Trevisan avrebbe visto anche una entità misteriosa vicino a Sophie: “Senti, hai avuto un parto gemellare? Ok, comunque hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto”.

Miriana Trevisan legge il futuro a Lulù Selassié

Miriana Trevisan ha dimostrato di essere dotata anche lei di “poteri” particolari al pari di Giucas Casella che nelle passate ore ha rivelato ai suoi inquilini quando e dove avrebbe avvertito di essere dotato di qualcosa di speciale. Dopo essersi concentrata su Sophie Codegoni, prevedendole il futuro e commentato la presenza di un’entità positiva al suo fianco, l’ex ragazza di Non è la Rai si è concentrata su una delle principesse etiopi, Lulù Selassié.

Se la giovane principessa sperava di aver trovato l’amore in Manuel Bortuzzo, secondo le previsioni di Miriana dovrà presto ricredersi: “L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese”, le rivela. L’incontro tra i due avverrebbe in una Londra buia: “Ti assomiglierà tanto. Anni? Lui è giovane, vedo che ha sui 25 anni. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto”, le ha ancora rivelato. Secondo le sue ‘visioni’ sarebbe “molto bello, ribelle e non convenzionale”. Sarà bastato questo a strappare un sorriso a Lulù dopo la delusione avuta da Manuel.

