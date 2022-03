Miriana Trevisan “Ho rischiato di morire”/ “Papà morto per tumore causato dal fumo”

Miriana Trevisan, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha voluto subito ricordare il rapporto con il figlio Nicola avuto dal Pago: “Abbracciare mio figlio è stato incredibile. Mi addormentavo ogni notte con l’idea di sentire il suo odore. La sera era dura ma anche la mattina”. Come si fa a stare sei mesi lontano dal proprio figlio? “Ha un papà stupendo che mi ha tranquillizzato, poi questo percorso è stata una magia. Nicola è come se fosse stato preparato a vedermi andar via”, ha spiegato. La morte del padre lo ha elaborato al GF Vip “perché mio figlio non stava bene, mi dividevo tra mio figlio e mio padre in ospedale. Hanno tentato di salvarlo”, ha spiegato ancora Miriana, ripercorrendo il rapporto con il genitore.

Quello è anche il periodo in cui Miriana ha rischiato di morire: “Mi ero annullata e dimenticata di me, avevo paura per mio padre, mio figlio e per il Covid. Nascondevo queste perdite di sangue molto violente”, ha spiegato, continuando a rimandare. Dopo la morte del padre, in estate avvenne la corsa in ospedale. Prima però va in Sardegna dove c’era il figlio: lei credeva di morire. Al ritorno a Roma è stata operata: “Ero ricoverata nello stesso ospedale, nella camera corrispondente a dove ero io ma al piano di sopra. Per me quella fu una benedizione”. Quello fu un segnale: “Basta, non mi annullerò né trascurerò più!”.

Miriana Trevisan ed il ricordo del padre

Ricordando il padre, Miriana Trevisan ha spiegato: “Era dolce, ci curava, ci istruiva. Leggeva molto. Discutevamo tantissimo con lui, forse ero l’unica ad avere il polso duro con lui”, ha aggiunto. Per questo quando si è ammalato è stata la prima ad arrabbiarsi. “Ti stai curando per una cosa sbagliata”, aveva detto. La sua ‘sensitività’ lo ha portata a capire che stava male per altro: “Questo male dovuto al fumo, mio padre ha sempre fumato, un tumore dovuto al fumo. Io lo sapevo che stava morendo ma non lo abbiamo preso in tempo”.

La sua famiglia viveva in un quartiere difficile di Napoli. La sua giovinezza non è stata semplicissima. “Quando mia madre era incinta di me, per mangiare doveva prendere mia sorella e andava a mangiare da mia nonna. Ma eravamo felici”. A Roma, al contrario, “è stata dura”. Lei e la sorella si sono sentite molto sole da piccole. “Devo tutto alla mia famiglia, anche il senso dell’onestà”, ha commentato. Sulle critiche da parte dell’ex compagne di percorso al GF Vip ha ammesso: “Mi hanno ferita ma mi avevano avvertito i miei amici più cari che non sarei stata capita facilmente”. Il suo errore nella Casa? “Tollerare troppo”.

