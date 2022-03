Nicola Settembre, chi è il figlio Miriana Trevisan/ Pago: “come se si sentisse il fidanzatino”

Nicola Settembre é il figlio di Miriana Trevisan nato dall’amore con Pago. Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip i due si sono finalmente abbracciati! Un legame davvero fortissimo quello tra mamma e figlio che si sono rivisti dopo la lunga permanenza come concorrente della conduttrice nella casa piú spiata d’Italia. Il figlio Nicola l’ha sempre seguita stando attendo anche alle conoscenze intraprese nella casa. Proprio il padre, il cantante Pago, intervistato dal settimanale Nuovo ha raccontato: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si sono lasciati?/ La confessione "Sono ferita"

Naturalmente si tratta del tipico comportamento protettivo che un figlio maschio ha verso la madre. Proprio Miriana nella casa del GF VIP ha piú volte parlato del figlio descrivendolo un bambino speciale. “E’ un bambino fantastico, sensibile”, ha aggiunto Pago parlando del figlio nato dal matrimonio con Miriana Trevisan.

Pago, ex marito Miriana Trevisan/ L'annuncio "In arrivo una canzone per lei e Nicola"

Nicola Settembre, figlio Miriana Trevisan: “arriva fino in fondo al Grande Fratello Vip”

In diverse occasioni Nicola Settembre ha inviato dei videomessaggi alla mamma Miriana Trevisan “reclusa” nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzino é sempre stato orgoglioso del percorso fatto dalla mamma nella casa del GF VIP. Proprio Pago sui social ha scritto: “la mamma è sempre la mamma. Che amore mio figlio. Sono passati più di quattro mesi, ci sta che la mancanza si faccia sentire sempre di più. Me lo dice tutti i giorni, ma come lei non molla, anzi. Ci teneva a farvi sapere che il suo desiderio più grande è che Miriana arrivi fino in fondo, che resista e che continui a far vedere quanto è speciale”. Che dire un chiaro messaggio a conferma del grande amore che Nicola ha per la sua adorata mamma!

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli "Miriana mi ha distrutto"/ "Io la amo ancora" e spunta un video!

© RIPRODUZIONE RISERVATA