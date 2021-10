Miriana Trevisan/ La showgirl a Nicola Pisu: “mi sembra sempre di ferirti..” (GF VIP)

Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si è avvicinata a Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani. La loro conoscenza prosegue, ma in tanti sono straniti dalla cosa: sia alcuni coinquilini nella casa di Cinecittà che il pubblico fuori. Non è chiaro se la Trevisan sia davvero interessata al figlio della patron di Miss Italia oppure no, anche se la conduttrice ha detto chiaramente di essere insicura e di non provare un sentimento forte verso il ragazzo. Controcorrente Nicola Pisu è arrivato perfino a dire di essersi innamorato della conduttrice sorprendendo tutti, compresa la madre. Nelle ultime ore però qualcosa è balzata all’attenzione del pubblico: la decisione di Nicola di dormire per terra.

La cosa non è piaciuta nemmeno alla Trevisan che gli ha detto: “perché devi stare là a terra? Non è dignitoso, non va bene per te, non è giusto. Io magari non riesco neanche a dirti di andartene, mi sembra sempre di ferirti. Ma il fato che dormi a fianco a me a terra non è bello per te, non è giusto”.

Nicola Pisu inizialmente si era steso accanto a Miriana Trevisan, ma quando è arrivata Jo Squillo ha lasciato il letto mettendosi a terra con un cuscino pur di stare vicino alla sua amata. Miriana gli ha però fatto notare: “ti ho detto quando viene Jo vai, e poi non vai. Anche a Jo potrebbe dare fastidio. Tu sei perfetto, non ti scusare, ma cerca di avere un po’ di sensibilità in più e anche se non te lo dico direttamente cerco di fartelo capire”. Intanto fuori dalla casa Serena Enardu ha colto l’occasione per dire la sua sulla ex moglie di Pago. Tutto è iniziato quando un fan le ha chiesto: “cosa ne pensi della ‘signorina’ che ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”.

La ex tronista di Uomini e Donna e ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è tirata indietro, anzi ha detto: “penso che per essere se stessi ci vogliono le pa**e. In una società come questa bisogna prendere per il cu*o tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto sotto le coperte si muovono tanto bene”. Le parole di Serena arrivano dopo le durissime critiche di Miriana Trevisan che lo scorso anno criticò l’ex marito e Serena nella casa del GF VIP: “queste offese contro la famiglia di Pago sono di poco gusto. Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui”.



