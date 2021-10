Miriana Trevisan prova ancora qualcosa per Pago?/ Intanto prende tempo con Nicola Pisu

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono la nuova coppia del Grande Fratello Vip?

Miriana Trevisan è il vero leader della casa del Grande Fratello Vip? La donna piace al pubblico e agli opinionisti in studio grazie alla sua umanità, il suo passato e il suo presente incerto sulla relazione con Nicola Pisu. La relazione tormentata tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è iniziata durante la festa di compleanno dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, quando gli altri concorrenti hanno compreso la simpatia tra Miriana e Nicola e hanno deciso di allestire per i due una capanna in salotto all’interno della quale i due hanno dormito abbracciati per poi lasciarsi andare ad un bacio.

La storia non ha avuto, almeno al momento, seguiti: Miriana ha dichiarato apertamente di non essere sicura di quello che sta nascendo con Nicola perché timorosa che il loro affetto possa essere dettato dalle circostanze estreme del programma e ha dichiarato al ragazzo di essere alla ricerca di “una storia importante”, ma tutte queste parole non sono servite per far fare dietrofront al ragazzo, che si dimostra convinto dei suoi sentimenti e pronto ad una relazione seria.

Miriana Trevisan prova ancora qualcosa per Pago?

Miriana Trevisan, durante la trasmissione dell’11 ottobre del Grande Fratello Vip ha avuto in diretta un colloquio con Pago in cui il suo ex marito l’ha incoraggiata a non mollare nonostante la nomination. Il cantante ha sostenuto la sua ex compagna mostrando, a tratti, alcuni sentimenti affettuosi nei confronti della donna dicendole che quando decide di ballare all’interno della casa sembra un angelo.

Miriana all’interno della casa si è dimostrata una donna forte e consapevole dei suoi mezzi, ma le parole di Pago l’hanno commossa e il bel make-up, che la showgirl ha esibito durante la diretta, le è colato sul viso a causa alle dolcissime lacrime che Miriana non ha saputo trattenere.

