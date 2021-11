Miriana Trevisan sensitiva?/ “Ho sentito una presenza nella stiva del GF Vip”

Miriana Trevisan ha poteri sensoriali? Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, prima ancora di conoscere l’esito del televoto che ha decretato la propria eliminazione, la Trevisan si era detta sicura di avere il biglietto di ritorno. E così è stato. Arrivata nello studio da Alfonso Signorini ha aperto il bussolotto trovando proprio il biglietto che le ha permesso di rientrare nella casa di Cinecittà. Miriana ha poi raccontato di aver fatto un sogno e di essere sicura che non sarebbe stata eliminata. Nelle scorse ore, invece, ha raccontato agli altri concorrenti di aver sentito delle presenza nella stiva.

Durante la ventesima puntata, Signorini ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti. Miriana Trevisan ha così pensato che tali concorrenti possano trovarsi nella stiva per la quarantena. La Trevisan ha convinto anche Francesca Cipriani e Clarissa Selassiè che, con l’ex ragazza di Non è la Rai, si sono avvicinati alla parete per ascoltare i rumors, ma la musica le ha interrotti.

Miriana Trevisan e il racconto dei poteri paranormali

Già nelle scorse settimane Miriana Trevisan ha raccontato di avere dei poteri paranormali provando a leggere la mano ad alcuni concorrenti. “Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”, aveva raccontato a Sophie Codegoni.

Le sensazioni della Trevisan si riveleranno vere? Nella casa del Grande Fratello vip 2021, questa sera, entreranno Maria Monsè e Patrizia Pellegrino che, tuttavia, non hanno fatto la quarantena nella stiva. Cosa avrà sentito, dunque, la Trevisan?

