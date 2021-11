Miriana Trevisan/ Stop a Nicola Pisu e duro sfogo, ma il web tuona “Incoerente!”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu continuano a catalizzare l’attenzione di alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip che, in queste ore, hanno però sollevato molte critiche nei confronti dell’ex di Non è la Rai. Pochi giorni fa, Nicola pur di stare vicino alla sua Miriana ha scelto di dormire a terra affianco al suo letto. Questo comportamento non è piaciuto alla donna: “Perché devi stare là a terra? Non è dignitoso, non va bene per te, non è giusto. Io magari non riesco neanche a dirti di andartene, mi sembra sempre di ferirti. Ma il fatto che dormi a fianco a me a terra non è bello per te, non è giusto”. Nonostante queste precisazioni di Miriana, i due hanno poi dormito fianco a fianco: uno sul letto (Miriana), l’altro a terra, tenendo la sua mano. C’è chi potrebbe vederlo come una scena molto romantica, la realtà è che molti l’hanno vista come un momento poco edificante e quasi umiliante per Nicola.

Miriana Trevisan/ La showgirl a Nicola Pisu: "mi sembra sempre di ferirti.." (GF VIP)

D’altronde le critiche nascono anche per quella che alcuni definiscono “incoerenza” da parte della Trevisan. Nonostante la ex di Non è la Rai continui a dire che tra loro c’è solo amicizia, continua a farsi baciare e coccolare dal figlio di Patrizia Mirigliani. Fuori dalla Casa c’è chi critica Miriana e ha chiesto a Serena Enardu, l’ex compagna di Pago, di esprimere un pensiero sulla “signorina” che in passato quando lei era una concorrente del GF l’ha criticata e ora è finita sotto le lenzuola del povero Nicola. La ex tronista di Uomini e Donna ha risposto: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le pa**e. In una società come questa bisogna prendere per il cu*o tutti e a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”. Anche l’ex fidanzato della Trevisan ha scritto una lettera facendo chiarezza che tra lui e Miriana è tutto finito, è rimasta una bella amicizia, ma chi pensa che la loro storia sia ancora in piedi sbaglia, era terminata prima che la showgirl entrasse nella Casa: “Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potreste dare voce all’assoluta verità” ha precisato.

Vito Fiusco ex fidanzato Miriana Trevisan:"Ci siamo lasciati prima del GF Vip"/ "Siamo amici" e la difende...

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: solo un’amicizia speciale?

Nonostante le mille incomprensioni, nella Casa, Miriana e Nicola continuano a scambiarsi baci e carezze sotto le lenzuola. E’ quanto accaduto nelle scose notti quando gli altri inquilini, accorgendosi di quello che stava succedendo, hanno fatto di tutto per interrompere il momento di intimità, ma senza successo. Jo Squillo ha iniziato a saltellare sul letto e simulando quello che accade in un mercato rionale ha cominciato a gridare: “Signora i limoni, i limoni signora“, ma i “piccioncini” hanno continuato a baciarsi. Pare che ci sia un ravvicinamento della coppia che, tuttavia, continua ad alimentare critiche da parte del pubblico. Negli giorni scorsi Miriana ha gelato Nicola dichiarando: “Sia che ci sei o non ci sei sono felice lo stesso”. Oltretutto nella puntata del GF andata in onda il 25 ottobre la showgirl ha ribadito di non essere innamorata di Pisu, ma evidentemente il messaggio non è arrivato a Nicola, che continua a corteggiarla.

Serena Enardu contro Miriana Trevisan/ "Va avanti chi si muove bene sotto le coperte”

Miriana e Nicola dovrebbero fare chiarezza sulla loro storia, il comportamento contraddittorio della donna non confonde soltanto il ragazzo ma anche il pubblico da casa che a questo punto non sa dare un giudizio. L’unica scossa potrebbe arrivare dall’ex di Pago Serena Enardu. Miriana in passato ha attaccato l’ex gieffina che è entrata nella Casa quando l’ex marito era concorrente. La showgirl non ha apprezzato il suo ingresso perché era giusto che il cantante vivesse da solo la sua esperienza senza la presenza della donna che oramai non faceva più parte della sua vita. In quell’occasione la Trevisan mise di mezzo anche il figlio, che da quando la donna era entrata nella Casa non vedeva in tv nemmeno suo padre. Adesso in molti si chiedono se l’atteggamento di Miriana faccia piacere al figlio, perché da quello che si vede la donna non si sta ponendo nemmeno il problema.



