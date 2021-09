Miriana Trevisan/ Viola il regolamento del Grande Fratello con Gianmaria Antinolfi…

Miriana Trevisan ha fatto breccia nel cuore del pubblico del Grande Fratello Vip 2021, soprattutto dal punto di vista umano. Il pubblico ama in lei la forte carica umana e la sua voglia di non nascondersi dietro finti schermi. Il suo essere così naturale arriva anche al pubblico da casa e rende la Trevisan una delle figure più umane della casa.

Miriana non rinnega le confessioni, infatti con Daniele Silvestri ha deciso di parlare apertamente in giardino del fallimento del suo matrimonio con Pago, Daniele ha svolto il ruolo dell’amico che ogni donna vorrebbe avere, ascoltando la verità dell’ex valletta con molta empatia. Miriana ha raccontato tutto di sé, dalla narrazione dei particolari con il suo amore con Pago da cui ha avuto un figlio che desiderava ardentemente, Nicola, fino a quando dopo dieci anni di matrimonio intenso, la coppia ha deciso di sciogliersi definitivamente nel 2013.

Miriana Trevisan dopo Pago, come ha raccontato lei stessa nell’ultima puntata, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Giulio Cavalli, un uomo che le ha dato stabilità, amore e voglia di vivere.

Il pubblico da casa si è mostrato molto empatico con l’ex valletta e ha molto apprezzato il momento liberatorio della donna fatto lontano dalle nomination non per avere consensi. Uno dei momenti topici della confessione tra la Trevisan e Silvestri è stato il racconto dell’addio con Cavalli, che ha definito anche noioso per molti aspetti.

Nonostante il grande consenso del pubblico, questa sera Miriana Trevisan però, potrebbe vivere uno dei momenti più brutti all’interno della casa, la donna ha infatti infranto il regolamento del reality insieme a Gianmaria Antinolfi: i due mentre parlavano hanno deciso arbitrariamente di coprirsi il microfono per far rimanere segrete alcune confidenze, mentre dopo aver liberato il microfono si è sentita Miriana dire al compagno: “speriamo non abbiano sentito perché queste sono cose pesanti”. Ci saranno provvedimenti per i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021?

