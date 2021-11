Miriana Trevisan vs Alex Belli “Non vorrei essere in sua moglie”/ “Bacio con Soleil? Era bello potente”

Il presunto “triangolo” tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie di quest’ultimo, Delia Duran, continua a far chiacchierare la Casa del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore, in un clima di confidenze, Mirina Trevisan ha voluto dire la sua proprio sulla posizione della modella ed attrice venezuelana, entrata in Casa nel precedente appuntamento per un confronto chiarificatore con il marito: “Io non vorrei mai essere in sua moglie in questo momento, assolutamente… mai”, ha esordito l’ex ragazza di Non è la Rai, “Io l’ho vissuta una cosa così”. Ad inserirsi nel suo commento è stata anche Maria Monsè che ha commentato: “Ma chi è che vorrebbe essere la moglie di Alex? Molte poche”.

Miriana ha proseguito spiegando di avere spesso in mente le parole del migliore amico di Belli, Mirko Gancitano, entrato nelle passate settimane per sostenere Alex e spronarlo a tornare come prima: “Prima il padre, poi il tuo migliore amico, non ti stanno dicendo di cambiare, neanche tua moglie… Un minimo!”. Maria Monsè, di contro, ha ribadito come l’ex attore di Centovetrine, a suo dire, avrebbe resettato tutto.

Miriana Trevisan commenta il bacio tra Alex e Soleil

L’attenzione si è quindi spostata sul famoso bacio che c’è stato tra Soleil Sorge e Alex Belli nelle passate ore: era solo una recita o qualcosa di più? Miriana Trevisan ha commentato spiegando: “Sophie mi racconta che il bacio l’ha visto ed era bello potente”. La Trevisan non lo avrebbe visto personalmente essendo di spalle, ma ha aggiunto: “E’ solo una questione di delicatezza… te lo puoi dare se ci può essere, ma perchè?”.

A vedere il bacio sarebbe stata anche Patrizia Pellegrino che ha aggiunto: “Io l’ho visto, ero là attaccata a loro. Era un bel bacio di quelli… Lui l’ha detto alla moglie che qui sta giocando anche se la moglie ha detto ‘un po’ meno’”. Lo stesso commento, ha ribadito Miriana, lo avrebbe detto fatto anche il suo migliore amico. “Se me lo dovessero chiedere, non vorrei essere… ho avuto un tradimento così”, ha aggiunto la showgirl che ha trovato Delia Duran “dolcissima e arrendevole”. Clicca qui per il video

