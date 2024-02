Mirko Brunetti ‘contro’ gli autori del Grande Fratello 2023/ Il ‘fuori onda’ dopo il pianto di Perla Vatiero

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero: il lieto fine è ancora lontano?

Se qualcuno pensava che fosse arrivato il lieto fine per il romanzo d’amore con protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti, si sbagliava di grosso. L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha messo in evidenza come, a dispetto del ritorno di fiamma ormai evidente, la strada sia ancora lunga prima di poter sparare i fuochi d’artificio.

Il tema della scorsa serata è stato il parere di Perla Vatiero che ancora non vuole definirsi fidanzata nonostante abbia urlato ai quattro venti il suo amore mai sbiadito per Mirko Brunetti. Quest’ultimo si è dimostrato leggermente perplesso e spiazzato, mascherando il tutto affidandosi alla fiducia che nutre per la concorrente. Inoltre, è stato chiarito anche il rapporto con Alessio Falsone che, secondo alcuni, potrebbe essere fonte di gelosia per Mirko Brunetti per la vicinanza a Perla Vatiero.

Mirko Brunetti e il retroscena sulla reazione dopo il pianto di Perla Vatiero durante la pubblicità

Mentre si realizzava questo nuovo episodio della saga Mirko Brunetti-Perla Vatiero, qualcosa sembra però essere sfuggito ai telespettatori. Come riporta Novella 2000, l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe avuto una reazione furibonda dopo aver visto la sua fidanzata piangere durante uno stacco pubblicitario, proprio in relazione agli argomenti toccati poco prima.

Come spiega il portale, Mirko Brunetti sarebbe stato portato alla calma dai presenti mentre lui, liberandosi del microfono, avrebbe ‘minacciato’ di lasciare lo studio dopo aver visto Perla Vatiero piangere. Ad avvalorare la tesi vi sarebbero alcune testimonianze apparse sul web, tra cui una riportata proprio da Novella 2000 dove un utente scrive: “Raga confermo, da una ragazza che era in studio; durante la pubblicità Mirko ha visto Perla piangere e si stava levando il microfono ed era arrabbiato con gli autori”.

